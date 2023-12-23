3歲女童隨母入泳池戲水溺斃 救生員賠50萬元獲2年緩刑

41歲郭男去年8月在屏東恆春鎮內某游泳池擔任晚班救生員，他未遵循規定禁止女同事的3歲女兒入場，也未盡監看泳客責任，造成女童溺斃兒童池內，郭男與女同事2人事後遭移送。屏東地方法院審酌郭男願向家屬賠償50萬元達成和解，依過失致死罪判6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，可上訴；女童母親聖女則緩起訴處分。

起訴書指出，郭男去年8月22日下午1點至晚上9點擔任恆春鎮內某游泳池晚班救生員，他明知同為教練的女同事無法妥善照顧3歲女兒，卻沒有依照該游泳池管理自治條例規定，禁止女童入場戲水，也沒有督促女同事注意女童狀況。

因郭男及聖女疏忽，造成82公分高的女童脫離監督，單獨站在兒童池邊台階並踢牆離開，滑向水深達92公分游泳池中導致溺水，事發4分鐘後才有其他泳客發現，在現場執行急救經送醫仍不治。