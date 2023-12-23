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督察員站旁邊3分鐘都沒發現 台中警偷懶滑手機記2申誡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影
台中市政府警察局。記者曾健祐／攝影

台中大雅分局李姓警員去年九合一大選當天負責投開票所警衛勤務，卻2度被督察員發現擅離崗位，整個人窩在投開票所內角落滑手機，督察員在旁觀察3分鐘都毫無察覺被記2申誡，李不服提行政訴訟否認偷懶，法院發現他全神注視手機，明顯怠忽職守，判處駁回其訴，可上訴。

經查，李員2022年11月26日大選當天，擔服投開票所警衛安全人員維護勤務，因怠忽職守、未保持警覺心，遭大雅分局督導人員當場發現，予以記申誡2次。

李不服提行政訴訟，主張當天早上8點多，他到一旁廁所如廁不到2分鐘，且投開票所外無可遮雨位置，他身上有密錄器，遇雨時才進入避雨，自己使用手機是為查看勤務群組布達事項，沒看影片或玩遊戲，否認有懈怠偷懶，主張撤銷原處分。

大雅分局抗辯稱，李員當天在新田社區活動中心服勤，陳姓督察員當天早上8點15分發現李沒在現場，經詢問選務人員、協勤民力，無人知道他去向，5分鐘後李出現說去廁所，陳就告誡不得任意離崗。

大雅分局說，陳姓督察員當天下午2點39分再到場，又未見李執勤，進入投開票所發現他坐在裡面椅子上滑手機，陳就在現場觀察3分鐘，但李均未發現，督察組就以李服選舉重要勤務擅自離崗、滑手機無警覺心，且所坐之處民眾一覽無遺，予以記2申誡，認為並無違誤。

台中高等行政法院查，根據督察員報告，李坐在投開票所內角落椅子上滑手機，陳觀察2、3分鐘李都完全未知覺，直到督察員靠近站在約3步內才驚覺，另根據照片，李確實「全神注視手機螢幕」，還背向領票登記處、投開票箱，無從即時查看周圍動態，也全然未理會投開票所內狀況。

法院也發現，投開票所前有走廊，上方有雨遮，認為李是避就之詞，認定他明顯怠忽職守，違反勤務紀律，大雅分局記2申誡無違誤，判處駁回。

廁所 椅子 大選

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