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警攔違規機車發生事故騎士癱瘓 嘉縣警局判賠300萬

中央社／ 嘉義市23日電

嘉義警察局布袋分局吳姓員警被控於109年駕警備車攔停違規騎士發生事故，騎士終身癱瘓，家屬聲請國賠，嘉義地院認為員警有過失，判警局需賠近新台幣300萬元。可上訴。

嘉義地方法院的民事判決書指出，吳姓員警於109年9月11日上午駕駛警備車行經嘉義縣義竹鄉一處產業道路時，發現8旬陳姓老翁騎機車紅燈違規右轉，則上前欲攔停取締。

不過，員警多次以鳴按喇叭、開啟警報器等方式攔停，副駕駛座員警也以大聲呼喊停車，警備車甚至一度超車停在機車前方欲攔停，但陳姓老翁均未停車繼續前行，當時員警懷疑老翁涉及酒駕或是通緝犯，則前進向右切換車道至機車前方，造成機車撞上警備車。

民事判決書表示，受傷的陳姓老翁送醫，醫院診斷老翁顱內出血、顏面骨骨折、肋骨骨折等傷害，治療後，老翁終身癱瘓，需臥床度餘生，其家屬向嘉義縣警察局聲請國家賠償，依據醫療費、終身看護費、精神慰撫金等費用，請求賠償800多萬元。

嘉義地院表示，這起車禍事故經送鑑定結果，認為吳姓員警駕駛警備車向前行駛，同時由左向右靠，欲迫使陳姓老翁所騎的機車停車時，而撞擊機車，攔車取締失敗，員警過失屬於應注意而未注意；老翁的駕照已遭吊銷，騎機車不服被攔車取締，應停車而未停車，同為肇事原因。

法官認為，員警行使公權力時，因過失不法侵害人民，也就是老翁的身體健康權，員警所屬機關應依規定負損害賠償責任。至於吳姓員警雖有權利行使攔停行為，仍應依相關法令進行，惟員警應注意而未注意而造成過失。

嘉義地院指出，依據公務員行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任，因此，嘉義縣警察局應給付陳姓老翁214萬多元、給付老翁妻子25萬元，以及分別給付老翁的4名子女各15萬元。

嘉義 警察

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