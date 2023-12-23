陽明山保護區規劃住宅區案 開發商請求不再環評敗訴

陽明山「保變住六之六」開發案，台北市政府110年間決議重辦環評，開發商不服決議，提起訴願遭駁回，又提起行政訴訟。台北高等行政法院日前判決駁回，可上訴。

台北市環保局綜合企劃科長洪明宏向中央社記者表示，開發商須變更部分重辦環評，包含土方量、污水管線等；不過建商可提起上訴。

草山生態文史聯盟理事長文海珍指出，肯定法院判決，此案涉及污水道、聯外排水等問題，而陽明山逢大雨時有山坡地崩塌，若大規模開發恐有土石流風險，希望台北市府將土地恢復成保護區，並嚴格把關，不要開發山坡地。

「保變住六之六」開發案位於陽明山菁山路，為54公頃保護區，民國68年規劃為住宅區，85年通過環評量（挖填土方25萬立方公尺），94年通過水土保持計畫第1次變更計畫，挖填土石方量為57萬2403立方公尺。

開發商於85年環境影響說明書審查通過，即提出挖填土石量25萬立方公尺送環評，而後挖填量逾58萬立方公尺。

由於違反環評承諾開挖過量土方，遭當地環保團體提起訴訟，開發案於103年遭最高行政法院撤銷開發許可，並須恢復原狀；開發商109年再提變更送環評，經台北市環評委員會決議，要求開發商重辦環評，開發商因此提起行政訴願。

開發商主張，所申請的變更土石方量及污水處理方式部分，依環評法規定為不須經核准變更的項目，應無須重作環評。台北市環保局則認為，依環評委員會決議，開發商申請變更的土石方量及污水處理方式，對環境品質維護有不利影響，依法應重辦環評。

台北市府訴願審議委員會110年間駁回開發商的訴願；開發商隨即向台北高等行政法院提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定與環評委員會決議。北高行指出，開發商請求無理由，日前判決駁回。

北高行尚未提供判決理由，此案可上訴。