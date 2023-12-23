轉售亞錦賽門票想賺價差1970元 網友遭罰6000元
吳姓女網友以總價4000元轉售亞錦賽2030元門票，警方認為吳女涉當黃牛賺門票價差欲牟利1970元，日前台北地院認定吳女違法事證明確，依違反社會秩序維護法裁處罰鍰6000元。
台北地方法院裁定指出，台北市警察局大安分局12月7日執行網路巡邏時，發現吳女在臉書（Facebook）社團，公開刊登轉售門票廣告。
警方調查，吳女兜售的是亞錦賽中華台北隊對決日本隊的門票，1張門票販售新台幣1015元，2張門票以總價4000元一起出售。
警方認為，吳女從中賺取門票價差1970元，派出員警喬裝賣家與吳女相約交易，員警與吳女交易後，即出示證件表明身分、進行盤查，當場查扣門票2張，並依違反社會秩序維護法移送台北地方法院審理。
裁定指出，吳女有非供自用，轉售門票圖利的事實，審酌吳女坦承犯行、犯後態度、違犯手段等情狀，裁處罰鍰新台幣6000元，可抗告。
社會秩序維護法第64條第2款規定：「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或新台幣1萬8000元以下罰鍰」。
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