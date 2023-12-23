快訊

剛打算換車...男駕千萬麥拉倫巿區失控自撞 車頭開花慘況曝

學者看缺工海嘯：翻轉生育已來不及 開放移民迫在眉睫

美麗島民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

不實大選民調操作手 吸金犯徐少東涉中資介選收押 同夥2人交保

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

台灣新住民關懷總會11月帶團60人，前往湖南省婁底地區接受落地招待，疑涉犯反滲透法、選罷法，本月初該協會周姓理事長等3幹部，遭橋頭地檢署聲押，但法院皆裁定交保候傳；對此，檢方昨經第二波調查傳喚，並向法院聲押該會總顧問徐少東獲准。

橋檢主任檢察官顏郁山、檢察官盧惠珍昨針對台灣新住民關懷總會涉中資介選一案，指揮警調等單位，傳喚該會總幹事徐少東等4人到案訊問，並同步搜索9處重要住所。

據悉，檢方昨傳喚四人，其中包含三聯董座徐少東與其子，而徐少東不僅是該會總幹事，也是鐵路媽祖慈善會理事長，曾為中華致公黨副主席，現為該黨榮譽主席；而李男為鐵路媽祖慈善會總幹事；王男則是高雄市某協會理事長。

檢方指出，徐等4人受大陸所派遣的滲透來源指示，欲藉由在台眾多新住民人口，發展敵對境外勢力所能支配的組織，因此，特與台灣新住民關懷總會理事長周女等人共謀，企圖干預2024總統立委二合一大選。

經檢查出，陸方先匯款至徐少東之子及王男帳戶，透過王男與滲透來源接洽，傳遞陸方資助及指示。

一開始，徐少東先製作不實的「總統候參選人民調」，經周女在LINE線上討論後， 於今年8月至9月間，以「台灣新住民關懷總會」 名義製作的網路社群問卷與學術問卷研究調查結果，傳送給曾刊登該會文稿的媒體，欲利用廣播電視、網際網路或其他媒體，為特定候選人宣傳及參與競選。

而李男曾於10月接受徐少東指示，協助「台灣新住民關懷總會」招攬台東地方人士，於11月中旬組團前往湖南省婁底地區接受落地招待，藉提供旅遊期間享有全程免費食宿、交通費之不正利益，作為要約前開民眾支持特定政黨及候選人之對價。

本案經檢察官盧惠珍、嚴維德、楊翊妘、郭郡欣訊問後，認徐少東等4人涉犯反滲透及總統副總統選舉罷免法罪嫌重大，認徐男有羈押必要，並向法院聲押禁見獲准；至於徐少東之子則請回；王、李二人，則無羈押之必要，檢分別諭知二人各以新台幣20萬及10萬元交保。

三聯國際事業集團執行長徐少東違反銀行法遭判刑，近期涉犯反滲透法、選罷法，遭橋頭地方法院收押禁見。本報資料照
三聯國際事業集團執行長徐少東違反銀行法遭判刑，近期涉犯反滲透法、選罷法，遭橋頭地方法院收押禁見。本報資料照

新住民 檢察官 網路

延伸閱讀

獨／20億吸金犯重罪未定讞 徐少東涉反滲透、選罷法遭收押

根本沒電訪！網媒記者製「侯康配超車」假民調 依反滲透法遭收押

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

彰化女中新住民之女餐廳打工求學錄取台大「覺得時間不夠用

相關新聞

影／移工夫妻血汗錢買車沒想被同鄉騙 新北警靠「AI巡防」尋回贓車

越南籍移工潘姓男子一年前在臉書跟不認識的越南女同鄉以2萬2000元購買一輛機車代步，因不熟台灣法律，以為付了錢就可以合法...

台水技術士刁難包商 「混凝土的錢」暗語索賄20萬判4年

時任台灣自來水公司鄧姓技術士利用監造工程大膽向2間廠商索賄，一再稱「全部東西要帶到」或以「混凝土的錢」做暗語，收賄20萬...

不實大選民調操作手 吸金犯徐少東涉中資介選收押 同夥2人交保

台灣新住民關懷總會11月帶團60人，前往湖南省婁底地區接受落地招待，疑涉犯反滲透法、選罷法，本月初該協會周姓理事長等3幹...

遭爆幹部涉收賄賤賣蔬果、收取保護費 新北果菜：案件已送檢調

媒體報導，新北市果菜公司組長涉收賄賤賣蔬果，還向農民收保護費。果菜公司今晚指出，案件早已移送檢調，持續也查出新事證提供檢...

高雄一理事長涉中資介選遭檢聲押 法院當庭釋放

「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍，今年10月涉嫌招攬30多人赴陸旅遊，住宿、餐飲、交通費用幾乎由陸方招待，過...

台南正副議長賄選案 郭再欽：12月初已知李文俊等4票會投邱莉莉

台南正副議長賄選案，正副議長邱莉莉、林志展及律師下午請求法院傳喚同案被告民進黨前中執委郭再欽作證，釐清其輔選分工及「民國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。