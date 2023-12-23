不實大選民調操作手 吸金犯徐少東涉中資介選收押 同夥2人交保

台灣新住民關懷總會11月帶團60人，前往湖南省婁底地區接受落地招待，疑涉犯反滲透法、選罷法，本月初該協會周姓理事長等3幹部，遭橋頭地檢署聲押，但法院皆裁定交保候傳；對此，檢方昨經第二波調查傳喚，並向法院聲押該會總顧問徐少東獲准。

橋檢主任檢察官顏郁山、檢察官盧惠珍昨針對台灣新住民關懷總會涉中資介選一案，指揮警調等單位，傳喚該會總幹事徐少東等4人到案訊問，並同步搜索9處重要住所。

據悉，檢方昨傳喚四人，其中包含三聯董座徐少東與其子，而徐少東不僅是該會總幹事，也是鐵路媽祖慈善會理事長，曾為中華致公黨副主席，現為該黨榮譽主席；而李男為鐵路媽祖慈善會總幹事；王男則是高雄市某協會理事長。

檢方指出，徐等4人受大陸所派遣的滲透來源指示，欲藉由在台眾多新住民人口，發展敵對境外勢力所能支配的組織，因此，特與台灣新住民關懷總會理事長周女等人共謀，企圖干預2024總統立委二合一大選。

經檢查出，陸方先匯款至徐少東之子及王男帳戶，透過王男與滲透來源接洽，傳遞陸方資助及指示。

一開始，徐少東先製作不實的「總統候參選人民調」，經周女在LINE線上討論後， 於今年8月至9月間，以「台灣新住民關懷總會」 名義製作的網路社群問卷與學術問卷研究調查結果，傳送給曾刊登該會文稿的媒體，欲利用廣播電視、網際網路或其他媒體，為特定候選人宣傳及參與競選。

而李男曾於10月接受徐少東指示，協助「台灣新住民關懷總會」招攬台東地方人士，於11月中旬組團前往湖南省婁底地區接受落地招待，藉提供旅遊期間享有全程免費食宿、交通費之不正利益，作為要約前開民眾支持特定政黨及候選人之對價。