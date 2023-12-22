高雄一理事長涉中資介選遭檢聲押 法院當庭釋放

「大高雄海峽兩岸經貿文化促進會」理事長蔡占萍，今年10月涉嫌招攬30多人赴陸旅遊，住宿、餐飲、交通費用幾乎由陸方招待，過程中疑鼓吹支持某政黨候選人，因此，昨遭高雄地檢署傳喚到案，今天雄檢依反滲透法、選罷法向高雄地院聲押禁見，但遭駁回，檢方將提抗告。

檢方表示，陸配蔡女於10月間，受大陸江蘇省南通市台辦人員指示，率團30餘人赴江蘇省南通市，接受陸方全程落地招待，赴陸旅遊可享免除部分食宿、交通費，團員僅需負擔部分費用。

檢方指出，國台辦人員以此招待作為民眾支持特定政黨及候選人的對價，旅遊期間，有台辦人員到場宣揚特定理念，且蔡女返國後，利用微信向群組成員鼓吹支持特定政黨或候選人的言論。

雄檢昨天突襲搜索相關處所，並傳喚包括蔡女在內涉案的17人到案說明，訊後認定蔡女涉犯反滲透法、公職人員選舉罷免法，罪嫌重大且有逃亡、串供之虞，今天上午向法院聲請羈押禁見，其餘16人訊後請回。

不過，下午雄院行政庭長葉文博對外說明，蔡女於羈押庭堅決否認涉犯檢方所提罪行，而承辦法官認為，檢察官羈押聲請書所載證據資料不足，因此裁定當庭釋放。

葉文博進一步說明，以檢方所提證據，不足以認定蔡女在微信張貼訊息，是受滲透來源指示、委託或資助所為，也不足以認定蔡女率團赴中國大陸江蘇省南通市交流有對價關係，因此，認定蔡女犯罪嫌疑並未重大，駁回檢察官聲請；對此，雄檢表示，尊重法院裁定，將再提抗告。