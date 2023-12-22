最新離婚見解出爐！人妻外遇想斷絕婚姻關係 最高法院逆轉判准了

一名人妻向法院訴請和分居多年的丈夫離婚，一、二審均認定她有婚外情，婚姻破綻有責程度比丈夫還重，不得依民法第1052條第2項規定提離婚而判決妻子敗訴；案件上訴，最高法院承審庭經徵詢統一法律見解，認為婚姻破綻夫妻均有責時，無須視責任輕重，雙方皆可請求離婚，推翻已依循17年的民事庭決議，成為最新的離婚見解，將影響各級法院裁判，並自為判准兩人離婚確定。

妻子主張，她和丈夫2004年結婚，但丈夫對她鮮少聞問長達10年以上，雙方2019年分居至今，早已形同陌路，且丈夫經營公司不善，要求她出售房產，幫忙償還550萬元債務，更懷疑她外遇、盜用帳號密碼、委託徵信社裝GPS跟蹤，時常對她情緒勒索、精神虐待，雙方婚姻已有重大破綻，向法院訴請離婚。

丈夫則反駁，兩人是一起經營公司，也應共同償還債務，妻子不是為了他還錢，並指控妻子兩度外遇才提離婚官司，因丈母娘希望他原諒妻子，兩人先分居冷靜一段時間，加上自己母親也生病，他才和妻子分居，但他至今仍深愛妻子，盼能共同努力維繫婚姻，且妻子可歸責程度較重，不能訴請離婚。

一、二審皆認為妻子在婚姻存續期間確實和其他男子外遇，違背夫妻忠誠義務，有責程度比丈夫重，妻子訴請離婚沒有理由，判妻子敗訴。

案件上訴，最高法院原採2006年民事庭決議，認為夫妻婚姻若有破綻時，責任較重的一方不得請求離婚，但本案承審合議庭認為，婚姻若有破綻，而夫妻皆有責任責任時，無須視責任孰輕孰重，雙方皆可依民法第1052條第2項規定請求離婚，而產生法律見解歧異。

承審庭今年10月25日提出徵詢，其他民事庭一致認同承審庭的見解，認為夫妻皆需為婚姻破綻負責時，不須衡量雙方有責程度，均可以提離婚，確定推翻2006年民事庭決議，並影響未來各級法院的裁判。

最高法院承審庭指出，婚姻若僅具形式，欠缺共同生活、相互扶持、同甘共苦的實質內涵，喪失應有的互愛、互信、互諒、互持等重要基石，已達重大破綻程度，而沒有回復的可能性，依統一的法律見解及民法規定，應可以提出離婚，因此廢棄原判決，自為改判准雙方離婚，妻子勝訴確定。

承審庭也補充說明，婚姻有重大破綻時，夫妻都有責任時，無須區分責任輕重，皆可請求離婚，但責任較輕的一方可以向責任較重者請求損害賠償，兼顧平衡。

另外，憲法法庭今年3月是針對民法第1052條第2項「但書」作出判決，認為絕對不准「唯一有責」配偶請求離婚規定過苛而違憲，而最高法院經徵詢統一見解是針對民法同條「本文」，並無違背憲判意旨，反而是遵循、延伸憲判理由，符合憲法保障婚姻自由的意旨。