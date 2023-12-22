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大鬧中職！闖球場抱NBA小波特 「吃屎哥」游兆霖遭法院裁罰6000元

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

中華職棒聯盟中信兄弟今年9月9日邀請NBA丹佛金塊隊前鋒小波特開球，遭「吃屎哥」游兆霖闖入衝進球場環抱小波特，還在場內亂竄引起騷動，警方獲報依違反社會秩序維護法將游送辦；台中地院審酌，游干擾開球儀式影響中職聯盟公共場所秩序，裁定游罰鍰6000元，可抗告。

根據當時畫面，游男突然衝進球場抱住小波特，還一邊說「小波特你好，我是吃屎哥」、「你是我的偶像」，隨即被工作人員架離，但游又在場內狂奔引起一陣騷動，小波特當場也看傻眼並說「Run My Boy Run」，游最終被警方送辦。

台中第5分局移送指出，游男今年9月9日下午6點多，在台中洲際棒球場內以雙手環抱美國職籃NBA丹佛金塊隊小波特「Michael Porter Jr.」方式，妨害球賽活動，而滋擾中華職業棒球大聯盟及公共場所秩序。

台中地院查，現場有照片、證人證詞，而當時是中華職棒聯盟的中信兄弟球團邀請「Michael Porter Jr.」開球，游男卻擅自衝進投球場區，並以雙手環抱小波特的行為，已經干擾開球儀式，影響中華職棒聯盟營運及該區公共場所秩序。

法院認為，游男已經違反社會維護法第68條第2款，審酌相關情狀後，依無正當理由，藉端滋擾公司商號及公共場所，裁定游男罰鍰6000元。

NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）9月受邀替中信兄弟隊開球，遇游男（白衣）亂入環抱，法院依社維法裁處游罰鍰6000元。圖／取自CPBL TV
NBA丹佛金塊隊前鋒小波特（Michael Porter Jr.）9月受邀替中信兄弟隊開球，遇游男（白衣）亂入環抱，法院依社維法裁處游罰鍰6000元。圖／取自CPBL TV

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