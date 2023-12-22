警誘捕偵查抓亞錦賽黃牛算未遂 台中地院再裁定「不罰」

台北松山分局執行亞錦賽黃牛專案，抓到1名廖姓女子利用12月3日台韓大戰哄抬票價，依違反社會秩序維護法送辦，台中地院簡易庭以警方誘捕偵查認定廖屬未遂犯裁定不罰，引起警界譁然，松山警方也已提抗告；台中烏日分局另抓到鄒姓黃牛移送，中院以同理由，再次裁定不罰，可抗告。

烏日分局移送指出，鄒男今年11月24日在臉書公開兜售12月3日「2023年第30屆亞洲棒球錦標賽」B1內野118區門票，打算以此方式轉售圖利，警員網路巡邏發現後，佯裝同意以1500元向鄒購買。

警方隨後於11月26日早上11點多，在烏日區高鐵台中站和鄒相約碰面當場查獲，以鄒違反社會秩序維護法第64條第2款之非供自用，購買遊樂票券而轉售圖利規定，將他移送台中地院裁處。

台中地院查，鄒男在警詢時稱，自己刊登訊息是說有需要的人可以私訊他，他將門票賣掉可以獲利900元。

法院認為，警方從網路巡邏發現，佯裝買家後以誘捕偵查方式向鄒買門票，鄒雖有販賣門票故意，並依約交付，已著手販賣行為，但鄒是受警員引誘偽稱要買門票，警員原無買受意思，其意在辦案以求人贓俱獲伺機逮捕。

法院說，其事實上不能真正完成買賣門票行為，應僅視為購買遊樂票券轉售圖利「未遂」，但社會秩序維護法第64條並未處罰未遂犯，因此裁定鄒男不罰。