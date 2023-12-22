不滿女兒遭霸凌 父致電女同學撂話「每天找人跟你聊」挨告

羅姓男子不滿女兒在校遭造謠霸凌，致電女兒的謝姓同學理論，要求謝女請父母回電，過程中撂話「我每天找人跟你聊」，遭謝女提告恐嚇危害安全罪。士林地院審結，認難辯羅男有通知加害及恐嚇之意，判羅男無罪。

判決指出，羅男不滿女兒在學校與人發生糾紛，2022年10月6日晚間致電女兒的謝姓同學，交談中提及「我明天就找人來跟你聊聊，我每天都找人跟你聊聊，讓妳早上跟晚上好好地玩」等，導致謝女心生畏懼，案經士檢偵結後聲請簡易判決處刑，士院內湖簡易庭認不宜，移交士院刑事庭依通常程序審理。

羅男到案否認恐嚇犯行，稱因女兒在學校遭言語霸凌，雖有向學校聯繫，但老師仍未能了解事件，案發當天又見女兒回家後一直哭，他想了解事情，所以打給謝女，想請謝女父母回電溝通。

羅男說明，女兒和謝女從小學就相識，是很要好的同學，他還曾帶女兒和謝女一起出遊，謝女也曾來羅家玩，雙方認識已3、4年；案發當天是因通話中發現謝女嘻笑，他一時氣憤，講話才變大聲，事後感到非常慚愧，但絕無恐嚇之意。

相關通話紀錄顯示，羅男在電話中要求謝女請母親回電，但謝女稱自己正在上課，且父母正在上班，並發出笑聲，羅男怒嗆「妳笑屁啊！」指謝女在學校散布謠言，讓人沒辦法讀書，是在做霸凌的行為，謝女否認散布謠言，羅男便說，「妳沒散布謠言，我明天就找人跟你聊聊，我每天找人跟你聊聊，讓妳早上跟晚上好好地玩，來，再繼續講一句話」。

法官認為，羅男無具體加害謝女生命、身體、自由、財產法意，所謂「跟你聊聊」、「好好地玩」語意不明，也不確定是否已達刑法上規範恐嚇的程度，難認羅男在傳達加害旨意，無從認定羅男有恐嚇行為，不能證明羅男犯罪，所以判決無罪。