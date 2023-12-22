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火爆男嗆鄰居「要撞死你」 被逮釋放再猛潑2.77公升柴油

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

彰化沈姓男子不滿鄰居花盆影響停車，飆三字經還恐嚇「要撞死你」，被逮捕訊問釋放後隔天仍氣憤不已，跑去買2.77公升柴油猛潑鄰居騎樓引燃，還一度揚言「想同歸於盡」害鄰居嚇到當場腿軟，法院一審依放火等罪判他4年7月，二審考量雙方調解成立，撤銷改判4年2月，仍可上訴。

檢警調查，沈男不滿吳姓、徐姓鄰居擺放花盆影響他停車且常發出聲響，今年4月17日對2人辱罵三字經、畜生外，還恫嚇「我要開車出來撞你」、「我會讓你死得很難看」，警方獲報逮人移送後，經彰化地檢署訊問完於18日深夜11點將其釋放。

未料沈怒火未消，隔天19日拿5個寶特瓶去買2.77公升的柴油，一早5點多就朝鄰居家騎樓、汽車及機車上並引燃所幸未延燒，警方獲報再次將他逮捕送辦。

沈男起初警詢時自稱要和鄰居同歸於盡，後於彰化地院一審時，否認犯行辯稱沒有要燒房子，因為知道柴油點不著，並稱鄰居晚上都不睡覺，撞他牆壁製造噪音，他氣憤下才要嚇對方。

鄰居證稱，當天出來見整輛車都是柴油，引擎有燃燒痕跡，並直言整個人嚇到腿軟、雙腳站不穩，還是鄰居攙扶到旁邊，後來沈就跑出來叫囂，另監視器也拍下作案畫面。

一審不採信其辯詞，依恐嚇、犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，各判沈男5月、4年2月徒刑。沈不服上訴，仍否認放火行為，並主張自己當時有服用大量安眠藥精神異常。

台中高分院二審審酌，沈男事後已經和吳、徐調解成立，並給付12萬元首期賠償，認為他有積極彌補犯罪所生危害，撤銷改恐嚇、犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪，各判沈男4月、3年10月徒刑。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

鄰居 彰化 恐嚇

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