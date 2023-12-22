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台南正副議長賄選案 議員方一峰：圓山宴從頭到尾沒提到錢

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南正副議長賄選案，台南地院上午傳喚議員方一峰作證，釐清他西港慶安宮被「請上車」，及赴無黨團結聯盟名譽顧問團團長楊志強圓山公司飲宴過程，因方多次偵訊筆錄提到若票投自己對方會給錢，但他在庭上再三強調，從頭到尾沒提到錢，不可能投自己，「我還要做人」。

面對郭再欽、林士傑、楊志強及黃怡萍的律師均傳方一峰作證，輪番詢問，將近4小時，方一峰也疲憊且被告請求上廁所，中場休息10分鐘。

不僅律師再三詢問，檢方也提示方一峰市調處及檢方應訊筆錄，12月14日在圓山公司飲宴現場，包括去年12月23日市調處、同日地檢署證人具結及今年1月3日地檢署筆錄等記載，「楊志強說朋友拜託…他會給我錢」、「有說會給我錢，但我沒聽到價格」，1月4日偵訊「我確定他有說會給一筆錢」。

方一峰說，他從頭到尾都沒有說到錢，當時楊志強叫他投自己，沒有談的錢的事。他還跟楊說，不可能投自己，「我還要做人」。他表示，他一直說沒有人行賄，不但在調查處或檢察官，卻一再提到錢的事，事實上就沒有。

律師再三詢問其酒量，當天喝了多少酒，喝了什麼酒，還要他畫出現場位置圖，指其前後筆錄一下子說「喝醉了，忘記了」、一下子又說「我是清醒的」。

另12月22日經黃怡萍邀約，在西港慶安宮被台南市區漁會理事長林士傑請上車，方一峰說，當時並不認識林士傑，上了車發現一陌生人，對方開提到議員25日議長選舉有二個選擇，一是投自己，二是不要出席，不要投給郭信良；他並不認識對方，很快就下車了。他覺得對方「一般口氣」。

然而，方一峰事後聯絡郭信良、林燕祝等議員，到議會提此事，在他人建議及聯絡下，到市調處作筆錄。檢方提示12月22日調查官筆錄，回答調查官「今天該名男子用黑道口吻，我感到非常害怕」。

方一峰表示，他並不會害怕，對方也沒用凶惡口吻，當天住在議會，也叫家人到外面住，是未雨綢繆。他提到聽說4年前前議員謝財旺當時被人帶走，連ptt都有，他不怕，但不知道會發生什麼事，才叫家人到外面住。

台南市議員方一峰今出庭作證，指圓山公司飲宴場合，從頭到尾沒提到錢。圖／本報資料照
台南市議員方一峰今出庭作證，指圓山公司飲宴場合，從頭到尾沒提到錢。圖／本報資料照

議員 台南 律師 郭信良 賄選

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