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仙女棒改製變殺傷力爆裂物 台中男想嚇朋友犯重罪下場慘

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中游姓男子自稱要嚇朋友，將拿仙女棒敲碎和高空煙火火藥混合，填裝入紙管放引信密封製成爆裂物，警方鑑定發現，游自行拆解、填裝一但引燃半公尺內都會有殺傷力。法院審酌游犯7年以上重罪，考量他手法粗糙、實際未釀危害，減刑後依製造爆裂物判他3年8月，可上訴。

檢警調查，游男2020年間拿朋友送的仙女棒敲打地面，並將上面碎裂脫落的火藥收集、填裝入紙管並添加高空煙火的火藥，還塞報紙、放入2.9公分的引爆芯，並在兩頭用黑色膠帶纏繞密封，而製作高約17.5公分、直徑約3.3公分具有殺傷力的爆裂物。

游男2022年3月20日將爆裂物放進外套口袋，攜帶到豐原區社皮公園廁所前的廣場，因當晚被民眾目擊報警才曝光。

台中地院審理時，游男矢口否認製造爆裂物犯意，其辯護人稱，扣案物成分為市售仙女棒取下，爆發性和破壞力較弱，也沒填充金屬、石塊等硬物，應非槍砲條例管制的「爆裂物」，且游既未變更原始火藥本體的結構，僅火藥置於其他容器固定、加引信，應非「製造」行為。

但包括台中市警局、刑事局鑑定，均認為點燃引芯會爆炸，認定屬於結構完整且具殺傷力或破壞性的點火式爆裂物，可見具有殺傷力，屬於槍砲條例規範的爆裂物。

刑事局鑑定人員也說，扣案物有爆引、爆芯，如果本身沒拆解過，就是個單純市售的爆竹煙火，但經拆解再自行填充火藥、自行封口，就不是市售的東西，且裡頭都是粉末，只要爆到火芯會產生連鎖反應，加上封口封的很好，若氣體瞬間膨脹就會爆開，半公尺內會具殺傷力。

法院審酌，游製造手法尚屬粗糙，危險性於半公尺內，綜觀情節未具體造成社會危害，惡性和非法軍火商、地下兵工廠迥異，依刑法第59條情堪憫恕減刑後，依未經許可製造爆裂物罪，判他3年8月，併科罰金3萬元。

仙女棒示意圖。示意圖／ingimage
仙女棒示意圖。示意圖／ingimage

爆炸

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