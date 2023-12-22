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疑中資介選！30餘人赴陸旅遊 高雄某協會理事長遭聲押

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

2024總統立委二合一選舉將近，高雄陸續接獲多起國台辦涉中資介選的檢舉案；高雄地檢署指揮警調昨天搜索、傳喚「大高雄海峽○○促進會」 等17人到案說明，查出該會理事長49歲蔡姓女子涉嫌重大，疑接受大陸江蘇省台辦指示，招待30人落地旅遊，雄檢依反滲透法選罷法向高雄地院聲押禁見。

起訴書指出，今年9月間起，陸續接獲多件有關大陸國台辦透過參訪交流名義，招待里長或特定人士接受招待赴大陸旅遊，疑涉有違反反滲透法情事之情資。

雄檢主任檢察官林志祐、檢察官陳建烈昨天指揮警調偵辦這起中資介選案，查出蔡女於10月間，受大陸江蘇省南通市台辦人員指示，率團共30餘人赴江蘇省南通市接受全程落地招待，包含住宿、餐飲、交通，參加者僅需繳交部分費用，赴陸旅遊則享有免除部分食宿、交通費。

檢方指出，國台辦人員以此招待作為民眾支持特定政黨及候選人的對價，另在陸晚宴期間，皆有台辦人員到場宣揚特定理念，且檢方查出，蔡女於返國後，在群組內向成員鼓吹支持特定政黨或候選人之言論。

檢方認為，蔡女有逃亡、串證及滅證等羈押原因，且有羈押必要性，因此依法向法院聲請羈押禁見，至於昨天約談到案的其餘人等皆被請回。

高雄地檢署與高雄地方法院外觀照。記者古和純／攝影
高雄地檢署與高雄地方法院外觀照。記者古和純／攝影

國台辦 反滲透法 介選 選罷法 2024選舉 2024總統選舉

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