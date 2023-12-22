繳100萬「求輕判」 國土管理署南區分署長涉貪過程曝光

藍營立委鄭天財助理執行長張騰龍涉嫌媒介信創工程公司業者陳登來，不法獲取太陽能綠電等標案，日前遭台北地檢署收押後，橋頭地檢署查出2人另涉南部多起基礎工程案，涉案高層涉及南區都市基礎工程分署長吳瑞安，經數月查證，吳繳回不法收益100萬，橋檢依貪汙罪向橋頭地院提起公訴。

據悉，吳瑞安2014年起擔任內政部營建署副總工程司等重要公職，而任職處長期間，曾管轄過嘉義、台南、高雄、屏東、台東、彭湖、金門等縣市前瞻計畫工程案等多項重大建設，對各地方政府提案送審的公共工程相關補助計畫具高度影響力。

起訴書指出，業者陳登來長期承攬營建署各縣市前瞻計畫及生活圈計畫標案，陳男因曾承攬補助案履約過程多有波折，為求平順不受業務員品質抽查時刁難，自2020年起，陳男央求白手套張騰龍介紹，因而結識時任國土管理署南區分署長吳瑞安。

檢方查出，於2020年5、6月上旬間，陳男因獲知屏東縣有新工程標案有利可圖，因此向吳瑞安行賄，並於6月初邀約吳瑞安於在高雄某海產餐廳餐敘，提領現金50 萬元交給陳男，連同陳男手邊既有50萬元現金，湊足100萬元，每10萬元1捆現金裝紙袋，餐敘期間藉機由張男轉交給吳瑞安，作為履行標案的對價金。