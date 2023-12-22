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把1歲女童關儲藏室、狠捏腋下 托嬰中心女員工判賠30萬
台中某托嬰中心黃姓女員工照顧1名1歲女童時，只因她哭泣就不耐煩，竟2度將她關進儲藏室內長達7分鐘，後又狠捏她腋下受傷，女童父母發現提告求償100萬元；法院認為黃女故意傷害兒童，托嬰中心毫無察覺也有過失，判黃、托嬰中心應給付對方30萬元，全案確定。
女童父母控訴，2020年11月3日將女兒送交育嬰中心，黃女照顧期間卻因不耐女童哭泣，竟將女童關入育嬰中心旁的儲藏室內，後又以手捏女童腋下造成胸口、手部受傷，控訴黃女侵害女童自由、健康權，對黃女、育嬰中心連帶求償100萬1060元。
黃女抗辯稱，願意賠償女童1060元醫藥費，但女童及父母求償的精神撫慰金過高；托嬰中心也願意賠償醫藥費，但並非故意或重大過失造成女童損害，且本身已停業，還需要負資遣費、行政罰鍰等153萬多元，請求減輕賠償。
台中地院一審簡易庭查，黃女刑事已被依犯成年人故意對兒童犯傷害罪判拘役，審酌女童當時年僅1歲，無法透過言語只能以哭泣或肢體表達需求，其父母送交托嬰，對方本應提供安全環境、適當照顧，在女童哭泣時予以安撫提供安全感，卻造成她精神肉體痛苦。
一審也認為，托嬰中心在事發地點有監視器，顯見黃女行為是可掌控範圍，但托嬰中心卻毫無察覺，未善盡監督黃女責任，有重大過失。
一審審酌雙方職業收入、教育程度及經濟狀況等，判黃女、托嬰中心應連帶給付女童及父母30萬1060元，經黃女及托嬰中心上訴，台中地院二審合議庭認為無理由，判處駁回確定。
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