妙齡女車禍涉訟上網求助 國中肄業假律師趁虛而入被逮
台南22歲甘姓女子於今年上月發生交通事故，因有理賠問題而在臉書發文求助，接到1名自稱法扶基金會陳律師的私訊，談妥以友情價2萬元，協助她處理民事求償事宜，甘女前天赴市警二分局請教後續肇責提及此事，經查證有異，昨在他取款時逮捕，21歲黃姓男子僅國中肄業。
警方調查，黃男假冒法扶陳姓律師在各社群媒體尋找對象行騙，且自印名片以擅長民刑事案件來招搖撞騙。本月初在臉書上看到甘女提及事故求償問題，即立即私訊，並以低於行情市場價2萬元贏得信任。
兩人原相約21日下午將簽署委任狀並交付2萬元律師費，因甘女前一天先到民權派出所請教車禍肇責問題，並談及將聘請屏東專業律師來處理，員警好奇詢問「台南就很多專業律師，妳還聘請屏東的律師豈不是很不方便」，她才提到與陳律師認識經過，員警察覺可能又是一件詐騙案件。
果不其然經警方查證，發現陳律師真實身分為黃男且有多項詐欺資料，經警民合作，次日在交款時，民權所多名員警在咖啡店內埋伏，也在黃男拿出委任狀並清點2萬元現金時，當場上前逮捕上銬，並將他帶回調查後依詐欺罪嫌送辦。
第二分局表示，今年共計緝獲100名不法車手到案嚴辦。同時，提醒民眾應有防詐警覺，勿輕信花言巧語，有任何疑問可立即撥打165反詐騙諮詢專線或110來求證及協助。
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