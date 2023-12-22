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真有膽！開庭竟罵檢察官「很白痴」 詐團成員多判55天

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

何姓男子以每12天5千元代價，將他的房子提供詐騙集團置放電信斷點的DMT設備，他見有利可圖，還協助將DMT設備裝在不知情友人住處，也成為詐團成員。何男今年5月間因涉詐欺案到桃園地檢署開偵查庭時，竟回以「我覺得檢察官很白痴」等語，檢方簽分偵辦，依妨害公務罪起訴並聲請簡易判決，桃園地院審結，將何男依侮辱公務員判處拘役55日，得易科罰金，本案可上訴。

判決指出，35歲何男今年5月30日上午10時25分因涉嫌詐欺案件，前往桃園地方檢察署在第四偵查庭內接受調查，承辦檢察官偵訊時，何男明知檢察官是依法執行職務的公務員，竟在回應訊問時，當場以「我覺得檢察官很白痴」、「檢察官腦袋有裝豆腐嗎」等語辱罵。除了偵訊筆錄中有記載，且經何男當庭確認外，還有偵訊錄音光碟等可供佐證，犯嫌應堪認定。

法院審理時，認為何男在接受檢察官偵訊時，連續使用了許多貶低和不雅的言詞來辱罵。審酌被告因另涉犯詐欺案件，不滿接受檢察官偵查訊問，竟對檢察官口出穢言，妨害檢察官偵查訊問，公然挑戰及藐視公權力，無視國家法治，影響公務員依法執行職務威信及尊嚴，何男的行為應受到譴責，量處主文之刑，並諭知易科罰金。

至於何男所涉詐欺案，桃園地院近日也審結宣判，依犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行有期徒刑1年10月，未扣案的犯罪所得新台幣6萬2000元應予沒收，扣案的DMT設備（含路由器）1台沒收。

何男將房舍提供詐團置放電信斷點的DMT設備涉詐欺罪，卻在偵查庭時對承辦檢察官口出穢言，桃園地院審結，依侮辱公務員罪嫌判處拘役55天，得易科罰金，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影
何男將房舍提供詐團置放電信斷點的DMT設備涉詐欺罪，卻在偵查庭時對承辦檢察官口出穢言，桃園地院審結，依侮辱公務員罪嫌判處拘役55天，得易科罰金，本案可上訴。記者陳恩惠／攝影

檢察官 詐欺 詐騙集團

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