赴陸旅遊遭約談 高雄18里長列被告

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影 大陸涉台單位今年多次招待台灣各地里長、里民赴陸旅遊，高雄地檢署近來發動4波搜索，合計約談49人到案，列被告的20人中，有18人為現任里長，各政黨都有，檢方認定他們接受大陸資助，替特定候選人助選，檢方訊後依反滲透法命相關里長以3萬至30萬元交保，部分被告請回。

雄檢指出，各參訪團均受大陸國台辦指導，由轄下各省市台辦提供旅遊全程免費食宿、交通費等不正利益，宴席上，台辦人員出席提出兩岸一家親、下架某政黨等口號，宣揚支持特定政黨候選人，影響團員投票意向。

檢方9月起陸續接獲情資，指大陸國台辦透過參訪交流名義，招待里長或特定人士赴陸旅遊。王姓社區理事長被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長北京參訪，由北京豐台區台辦主任設宴招待，6天行程只需繳交機票費，其餘由大陸支應，王男訊後10萬元交保。

檢方另發動3波偵查行動，前往苓雅、三民搜索旅行社，遭搜索的旅行社以「高雄里長民眾北京東城參訪團」、「基層交流參訪活動」等名義，招攬里長、里民前往北京、廈門，團員僅支付機票費用，若是里長，費用由大陸台辦埋單，就算親友同行，也僅需付6000元。