聽新聞
test
0:00 / 0:00

赴陸旅遊遭約談 高雄18里長列被告

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
高雄地檢署外觀。記者張議晨／攝影
大陸涉台單位今年多次招待台灣各地里長、里民赴陸旅遊，高雄地檢署近來發動4波搜索，合計約談49人到案，列被告的20人中，有18人為現任里長，各政黨都有，檢方認定他們接受大陸資助，替特定候選人助選，檢方訊後依反滲透法命相關里長以3萬至30萬元交保，部分被告請回。

雄檢指出，各參訪團均受大陸國台辦指導，由轄下各省市台辦提供旅遊全程免費食宿、交通費等不正利益，宴席上，台辦人員出席提出兩岸一家親、下架某政黨等口號，宣揚支持特定政黨候選人，影響團員投票意向。

檢方9月起陸續接獲情資，指大陸國台辦透過參訪交流名義，招待里長或特定人士赴陸旅遊。王姓社區理事長被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長北京參訪，由北京豐台區台辦主任設宴招待，6天行程只需繳交機票費，其餘由大陸支應，王男訊後10萬元交保。

檢方另發動3波偵查行動，前往苓雅、三民搜索旅行社，遭搜索的旅行社以「高雄里長民眾北京東城參訪團」、「基層交流參訪活動」等名義，招攬里長、里民前往北京、廈門，團員僅支付機票費用，若是里長，費用由大陸台辦埋單，就算親友同行，也僅需付6000元。

北京 機票 國台辦

延伸閱讀

高雄楠梓5779戶無預警停電！居民批「該上緊發條」 台電揭原因

高雄鳳山車站「空中鳳城」今點燈 旅客直呼：好美

大陸中止部分石化業關稅優惠 接下來會怎樣？學者這麼分析

免費遊大陸返台助選 高雄18里長違反滲透法列被告法辦

相關新聞

音樂老師吵鄰 判賠12人330萬

台中柯姓音樂老師在社區大樓住家開音樂工作室，大聲放音樂、演奏，住戶不堪其擾，崩潰向管委會、警方求助，柯男都不理，12名住...

男拒赴柬被虐打致死 10嫌被訴

19歲陳姓男子疑因7萬元債務糾紛，遭逼迫到柬埔寨工作，陳男拒絕後遭眾人在汽車美容店圍毆，還被帶往淡水某公寓後拘禁，最後因...

赴陸旅遊遭約談 高雄18里長列被告

大陸涉台單位今年多次招待台灣各地里長、里民赴陸旅遊，高雄地檢署近來發動4波搜索，合計約談49人到案，列被告的20人中，有...

假冒大陸反詐 台籍詐團騙在日華人

刑事局南部打擊中心接獲報案，指中市某大樓出入分子複雜，蒐證掌握以張姓男子為首的詐團，在大樓設話務機房，假扮大陸「國家反詐...

黑幫兄弟內湖當街噴辣椒水搶500萬 5人強盜罪判刑7年6月至8年

曾任嘻哈樂團主唱羅男（身亡），指使竹聯幫弘仁會李子軒組強盜集團，今年3月跟蹤尾隨被害人，趁提領5百萬元停車路邊時，共犯陳...

領養再虐殺5貓 動保處鎖定犯嫌憂「恐不只這些」

台北市動保處18日接獲民眾通報信義區發生虐貓案，派員到現場蒐證時，發現5具貓屍，將貓屍帶回後送鑑定死因，全案涉及故意虐待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。