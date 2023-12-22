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假冒大陸反詐 台籍詐團騙在日華人
刑事局南部打擊中心接獲報案，指中市某大樓出入分子複雜，蒐證掌握以張姓男子為首的詐團，在大樓設話務機房，假扮大陸「國家反詐中心」發話給在日本華人行騙，半年獲利數千萬元，警方循線逮捕張男等10人，訊後依加重詐欺等罪送辦。
警方調查，張男（38歲）半年前承租台中市某大樓，在屋內架設手機、電腦設備，成立詐欺機房，取得在日本華人的電話個資後，假扮大陸「國家反詐中心」大量發話給在日本的華人。
詐團成員會以話術「寄送違禁品遭中國海關查獲」、「若未在2小時內向公安報案即刻監管財產，將會被註銷護照並遣送回中國」恐嚇在日華人，為取信被害人，詐團還會扮大陸口音。
刑事局本月14日攻堅該機房，拘捕張男共10人，查扣現金1486萬餘元、手機35支、筆電、Wi-Fi分享器、監視器、點鈔機等證物。
張男等人落網後對案情避重就輕，台中地檢署複訊後聲押張男獲准，其餘9人交保候傳。
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