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男拒赴柬被虐打致死 10嫌被訴
19歲陳姓男子疑因7萬元債務糾紛，遭逼迫到柬埔寨工作，陳男拒絕後遭眾人在汽車美容店圍毆，還被帶往淡水某公寓後拘禁，最後因嘔吐物吸入呼吸道窒息不治。士林地檢署昨依傷害致死等罪，起訴主嫌陳明賢及在旁助勢者共10人，建請法院加重其刑，另2名少年由少年法庭審理，全案適用國民法官法。
起訴指出，陳明賢與同夥「浩哥」鄭姓男子（因案通緝），企圖招募陳男前往柬埔寨從事不明活動，但陳男拒絕，並在IG上張貼「我有惹到你們要處理我，我都沒意見，沒惹到你，想碰我那先過我哥那一關」，因而激怒鄭男。
鄭男透過通訊軟體群組發出指令，指使小弟脅迫陳男前往柬埔寨，要求全程錄影。今年8月23日晚間，汪姓男子邀約陳男到蘆洲一間汽車美容店，夥同他人用球棒、刀械無情地虐打陳男近百下，陳男被迫跪地，手腳綁縛，受到極度折磨和虐待，還被噴灑辣椒水。
相關人行凶後，用膠帶纏繞陳男雙眼，塞進車內載往淡水某住宅，直到隔天凌晨，發現陳男大小便失禁、不斷嘔吐，才匆忙呼叫救護車，但送醫途中陳男已無生命跡象，到醫院後死亡。死因為全身多處大面積擦瘀傷，嘔吐物吸入呼吸道，進而導致皮下軟組織出血、橫紋肌溶解症、窒息不治。
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