免費招待赴陸旅遊為特定候選人助選 嘉義婦涉《反滲透法》5萬交保

嘉義地檢署調查，滯留大陸的統促黨中央委員張孟崇與洪姓妻子涉嫌接受海外不明資金，租用廣播電台找人主持政論廣播節目，並招攬村里長及親友赴大陸旅遊，並為特定候選人助選。昨天嘉義地檢署7名檢察官指兵分多路，前往台南、嘉義、桃園等地搜索，帶回洪女及關係人等40人詢問，檢察官認為洪婦涉及反滲透法罪嫌重大，但無羈押必要，諭知交保5萬元，限制出境、出海，其他人請回。

嘉義地檢署表示，經查張孟崇與61歲洪婦涉嫌接受海外不明資金資助，長期租用某廣播電台頻道，僱用專人主持政治性廣播節目，並製作自媒體影音節目於抖音、YouTube及臉書發表立場鮮明的傾陸政治言論，及從事招攬、招待台灣當地村里長及親友等人赴陸參加大陸旅遊團，並為特定候選人助選等政治活動。

檢方表示，調查局國家安全維護工作站去年8月22日間，報請檢察官偵辦，歷經專案小組長時間搜證，昨日由林仲斌等7名檢察官，以團隊辦案方式，指揮調查局國家安全維護工作站、嘉義縣、市調查站、台南市調查處、南部地區機動工作站、台中市調查處、桃園市調查處及嘉義縣警局刑警大隊等共90餘名人員，持法院核發搜索票執行搜索14個處所，於洪女住處扣得現金50餘萬元、人民幣7千元、美金2萬元，傳喚被告、證人共40人到案。

檢方表示，經查夫婦倆在今年9、10月共招攬2次赴大陸福建省旅遊，不僅團費低廉，並由當地招待食宿、交通等費用，金額調查釐清中，旅遊期間有向團員表示支持特定候選人，也朝違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪嫌偵辦。經檢察官訊問後，認為洪婦涉及反滲透法罪嫌重大，諭知交保5萬元並限制出境、出海。

人在大陸的張孟崇在直播節目受訪說，他妻女被調查人員帶到雲林斗六調查站，電台主持人被帶到嘉義縣調查站偵訊，他住家也被搜索，電台電腦也都被搜索帶走，他說，現在是他主持節目心情最沉重的一天。

張孟崇說，台灣是言論自由國家，但現在民進黨中央執政，民主是以民進黨為主，要政治正確，他政治不正確，他主持節目介紹大陸現況做兩岸交流，檢調偵辦是為製造「寒蟬效應」，因為現在領導人總統大選戰競爭激烈，他們的遭遇是讓民進黨難堪，遭「追殺！」。