免費遊大陸返台助選 高雄18里長違反滲透法列被告法辦

大陸涉台單位今年多次招待台灣多位里長、里民前往大陸旅遊，不僅落地花費全包，若為里長還能全程「免費」。高雄地檢署近日發動4波搜索，合計約談49人到案，其中列被告20人中，有18人為現任里長，被檢方認定接受大陸支助，為特定候選人助選，但無羈押必要，訊後均以3至30萬元交保或請回候傳。

雄檢表示，今年9月起陸續接獲多件有關大陸國台辦透過參訪交流名義，招待里長或特定人士赴大陸旅遊情資，隨即指派主任檢察官劉俊良、林志祐、李怡增與高雄市調處展開偵辦。

本月8日雄檢指揮市調處至三民區某旅行社搜索，帶回王姓社區理事長及證人等16人；王被控以「高雄基層交流參訪團」名義，招待里長前往北京參訪，由北京豐台區台辦主任設宴招待，6天行程只需繳交機票費，其他都由大陸支應。

經檢方訊問後，前往大陸旅遊12人有4人列為被告，其餘為證人，王因涉嫌招攬台灣人赴大陸旅遊，訊問後以10萬元交保候傳。

本周檢方另發動3波行動，前往苓雅區、三民區等地旅行社搜索，合計傳喚33人到案，其中16人列為被告。

檢調查出，遭搜索旅行社以「高雄里長民眾北京東城參訪團」、「基層交流參訪活動」等名義，招攬里長、里民前往北京、廈門旅遊，團員均僅支付來回機票費用，若為里長，由大陸台辦埋單，不用出一分錢就能遨遊大陸，親友也僅需支付6000元。

檢方從前天至今天陸續訊問16名被告、17名證人，經檢察官分批訊問後，涉案被告分別以反滲透法、選罷法等罪嫌，諭知3至20萬元交保候傳。

據了解，檢方4波行動共約談49人到案，其中20人涉嫌接受大陸支助，回台後為特定候選人助選，被檢方列為被告，除18人是現任里長外，另兩名被告則為旅行社負責人，且赴陸里長各政黨都有。