寄居老闆家13年因闆娘嘲諷殺了她 國民法官判12年

桃園市李姓男子疑因遭長年寄居的廖姓老闆娘嘲諷嫌棄「沒路用」，今年3月某晚見闆娘責備其他家人，憤而將她推入3公尺深的水溝後活活掐死，分案由國民法官法庭審理，桃園地方法院今天下午依殺人罪將李男判處徒刑12年，本案可上訴。

檢方起訴指出，57歲李男今年3月14日晚間7點46分在中壢區中正路的寄居處，見42歲廖姓闆娘因細故打罵蔡姓乾女兒，李見狀上前勸阻，又遭闆娘羞辱責罵「沒路用」，李男惱羞成怒，抓起闆娘拖往13.8公尺遠的後花園，朝鐵門撞擊2下時，意外撞開鐵門，並將闆娘雙腳抬起丟下門外深達3公尺、水深3公分的水溝內，闆娘當時一息尚存。

李見闆娘摔入溝中後沒有動靜，於是持木梯爬下水溝查看，並掐住闆娘頸部，詎料闆娘突然清醒，抓住李男的左手臂再度開罵，李仍未鬆手，闆娘因氣管及頸動脈受壓迫窒息死亡。後因蔡姓乾兒子起床時發現家中無人，在水溝內發現李和廖女，與李合力將廖由水溝抬起實施心肺復甦術，當晚8點18分呼叫119送醫，廖女到院前已亡。

國民法官法庭基於被告李男於審理中自白、檢察官於證據調查程序提出的監視器畫面、相驗屍體證明書、解剖鑑定報告書、相驗照片與解剖照片、診斷證明書等認定李男有殺人犯行。

法官認為，高職畢業的李男理當尋正當方式解決與他人紛爭，而非訴諸暴力，卻將廖女丟落3公尺深的圳溝，徒手將她掐扼至斷氣，於行兇過程中本有多次機會可終止犯行卻仍執意為之，可謂殺意堅決，行兇後未立即離去，協助引導救護車至案發現場，良心未泯，且犯後坦承犯行，坦然面對自身過錯，但所為造成廖女家庭永久傷痛，迄今因自身經濟能力不佳，無法賠償，僅在庭訊時向廖的女兒表達歉意，難認有何積極彌補過錯行為。