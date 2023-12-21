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寄居老闆家13年因闆娘嘲諷殺了她 國民法官判12年

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市李姓男子疑因遭長年寄居的廖姓老闆娘嘲諷嫌棄「沒路用」，今年3月某晚見闆娘責備其他家人，憤而將她推入3公尺深的水溝後活活掐死，分案由國民法官法庭審理，桃園地方法院今天下午依殺人罪將李男判處徒刑12年，本案可上訴。

檢方起訴指出，57歲李男今年3月14日晚間7點46分在中壢區中正路的寄居處，見42歲廖姓闆娘因細故打罵蔡姓乾女兒，李見狀上前勸阻，又遭闆娘羞辱責罵「沒路用」，李男惱羞成怒，抓起闆娘拖往13.8公尺遠的後花園，朝鐵門撞擊2下時，意外撞開鐵門，並將闆娘雙腳抬起丟下門外深達3公尺、水深3公分的水溝內，闆娘當時一息尚存。

李見闆娘摔入溝中後沒有動靜，於是持木梯爬下水溝查看，並掐住闆娘頸部，詎料闆娘突然清醒，抓住李男的左手臂再度開罵，李仍未鬆手，闆娘因氣管及頸動脈受壓迫窒息死亡。後因蔡姓乾兒子起床時發現家中無人，在水溝內發現李和廖女，與李合力將廖由水溝抬起實施心肺復甦術，當晚8點18分呼叫119送醫，廖女到院前已亡。

國民法官法庭基於被告李男於審理中自白、檢察官於證據調查程序提出的監視器畫面、相驗屍體證明書、解剖鑑定報告書、相驗照片與解剖照片、診斷證明書等認定李男有殺人犯行。

法官認為，高職畢業的李男理當尋正當方式解決與他人紛爭，而非訴諸暴力，卻將廖女丟落3公尺深的圳溝，徒手將她掐扼至斷氣，於行兇過程中本有多次機會可終止犯行卻仍執意為之，可謂殺意堅決，行兇後未立即離去，協助引導救護車至案發現場，良心未泯，且犯後坦承犯行，坦然面對自身過錯，但所為造成廖女家庭永久傷痛，迄今因自身經濟能力不佳，無法賠償，僅在庭訊時向廖的女兒表達歉意，難認有何積極彌補過錯行為。

法官審酌，李男因長期與廖女不睦、目睹廖女對蔡女打罵，行兇前又受廖女言語刺激，雖然李男平常生活經濟仰賴老闆夫婦，但他長期在廖女擔任宮主的宮廟提供勞務，與寄生在他人家庭者有別等情狀，量處主文所示之刑。

57歲男子李協昇難忍廖姓闆娘長年嘲諷，今年3月14日晚間氣憤將她推下3公尺深溝又活活掐死，桃園地院今天審結，依殺人罪判刑12年，可上訴。記者翁唯真／翻攝
57歲男子李協昇難忍廖姓闆娘長年嘲諷，今年3月14日晚間氣憤將她推下3公尺深溝又活活掐死，桃園地院今天審結，依殺人罪判刑12年，可上訴。記者翁唯真／翻攝

國民法官 老闆娘 殺人

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