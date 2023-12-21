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人口販運法修法明元旦上路 摘器官致死最重無期徒刑

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導

「人口販運防制法」修法後今年6月由總統公布。內政部長林右昌今表示，新修法令為嚇阻及嚴懲人口販運犯罪，加重法定刑期，明年元旦將上路，如摘除器官致人於死，最高可處無期徒刑；或是雇主以「扣留重要身分證明文件」等手段，促使勞動者在惡劣環境下繼續工作，亦可處3年以下有期徒刑。

林右昌表示，這次修法不僅要有效打擊犯罪，也強化被害人權益的保障，其中「人口販運被害人及疑似人口販運被害人安置服務管理規則」、「人口販運被害人及疑似人口販運被害人協助辦法」、「人口販運被害人補助辦法」、「人口販運被害人居留及專案永久居留許可辦法」等4項子法規範被害人相關權益，讓被害人受到政府更完整照顧儘速回歸正常生活。

林右昌另指出，這次修訂的「人口販運被害人居留及專案永久居留許可辦法」，新增持續提供非本國籍被害人在偵審程序期間的在台居留許可，提高被害人在臺協助案件的偵查或審理的意願，不僅讓被害人獲得更周全的法律或經濟扶助的保護外，同時也提升破獲跨境犯罪集團機會，直接截斷販運源頭。

此外，為兼顧對跨性別或多元性別的重視，這次修訂的「人口販運被害人及疑似人口販運被害人安置服務管理規則」，特別增加安置服務應尊重被害人意願等規定，並會參考醫療或診斷相關證明後，給予單獨安置處所等協助措施。

林右昌表示，為利各界瞭解這次新修訂的「人口販運防制法」內涵，內政部移民署官網已建置「人口販運防制法修法專區」，歡迎企業、民間團體及民眾瀏覽參考。另也再次提醒民眾確實遵守法治，避免誤觸法網。

「人口販運防制法」已修法，內政部長林右昌今表示，新修法令為嚇阻及嚴懲人口販運犯罪，加重法定刑期，明年元旦將上路，如摘除器官致人於死，最高可處無期徒刑；或是雇主以「扣留重要身分證明文件」等手段，促使勞動者在惡劣環境下繼續工作，亦可處3年以下有期徒刑。本報資料照片
「人口販運防制法」已修法，內政部長林右昌今表示，新修法令為嚇阻及嚴懲人口販運犯罪，加重法定刑期，明年元旦將上路，如摘除器官致人於死，最高可處無期徒刑；或是雇主以「扣留重要身分證明文件」等手段，促使勞動者在惡劣環境下繼續工作，亦可處3年以下有期徒刑。本報資料照片

林右昌 修法 跨性別

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