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某政黨中委夫婦涉反滲透法 嘉檢諭知1人5萬交保

中央社／ 嘉義市21日電

某政黨中央委員張男與妻子洪女涉嫌以抖音、招待至中國旅遊等方式，在台涉反滲透法罪嫌，嘉義檢調昨天搜索，檢方複訊後，張男滯留大陸未歸，洪女以5萬元交保，其餘請回。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，63歲張男與妻子61歲洪女涉嫌接受海外不明資金資助，長期租用某廣播電台頻道雇用專人主持政治性廣播節目，並製作自媒體影音節目於抖音、臉書（Facebook）發表立場鮮明傾中政治言論，及從事招攬、招待台灣當地村里長及親友等人赴中參加大陸旅遊團，並為特定候選人助選等政治活動。

檢調調查，張男擔任某政黨中央委員，並曾任發言人，與張男同黨的黨主席陳姓男子，2人一起利用主持電台節目、抖音平台的機會，在台從事滲透工作。

檢調指出，張男也利用關係良好的嘉義縣某鄉民代表會主席洪姓男子居中聯繫，邀集團體至福建省旅遊，不僅團費低廉，在中國招待食宿、交通等費用，團員大多為嘉義縣村里長；全案也朝違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法等罪嫌偵辦。

嘉義地檢署昨天指揮嘉義縣市調查站等單位，分別前往嘉義、雲林、台南等14個處所執行搜索，在洪女住處查扣現金新台幣50多萬元、人民幣7000元及2萬美元，傳喚陳男、洪女、洪男，以及洪女的女兒等近40人到案說明，張男因滯留中國沒到案。

檢方表示，某政黨黨主席陳男、代表會主席洪男，以及洪女等人均列為嫌疑人，今天複訊後，認為洪女涉及反滲透法等罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知5萬元交保，並限制出境，其餘人員均請回。

嘉義 抖音

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