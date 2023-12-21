與客戶應酬趁女秘書醉了脫掉她內褲 他賠了100萬獲緩刑

陸姓企業主管帶女秘書與客戶在日本料理店應酬，女秘書酒醉，他請闆娘一起將女秘書送到飯店投宿，卻乘機猥褻；台北地院審理，陸賠償100萬元，法官依乘機猥褻罪判陸有期徒刑6月，緩刑2年，緩刑期內付保護管束。可上訴。

陸與被害女子本是主管與部屬的關係，2022年2月16日晚間6時20分，陸以工作應酬為由，與被害人前往台北市中山區日本料理店與客戶應酬。

被害人席間飲酒呈現泥醉，晚間10時30分，陸請日本料店闆娘一起將女秘書帶去連鎖大飯店投宿，闆娘將被害人安置於床上後離去。

檢察官指控，陸未與闆娘同時離開，趁女秘書已醉不能抗拒，徒手隔著女秘書的外褲撫摸下體，並開始脫掉外褲、內褲為猥褻行為，女秘書後來嘔吐稍微回復意識，對陸表示拒絕，陸才停手。

女秘書之後通知2名友人到場，向他們哭訴被猥褻的過程，再向中山分局報案，檢方偵辦起訴陸，法院審理，陸自白。

判決書說，陸對女秘書的性自主決定權不尊重，念及他坦認犯行，與被害人和解並全額給付100萬元完畢，足見已有悔意，考量犯罪動機、參考檢察官、告訴代理人及辯護人的相關意見，依法量刑，宣告陸可以緩刑。

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