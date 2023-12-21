明知女工讀生是蕾絲邊仍摟腰摸臀 主管性騷栽在同事蒐證

王姓科技公司主管物色一名女工讀生，明知她的性向，卻邀她到動物園搭肩、摟腰、摸臀，她請人跟蹤拍蒐證「鹹豬手」；台北地方法院後依性騷擾罪判王6得易科罰金之刑。王上訴，台灣高等法院考量二審時他承認犯罪，並女工讀生達成調解，改判拘役50日，得易科罰金。

王2022年7月受指派指導、監督女工讀生，對女工讀生有好感，刻意接近，令她心生困擾，王有權決定工讀生去留，工讀生不敢拒絕王的邀約。

檢方指控，2022年7月31日下午1時，王約被害人去台北市立動物園玩，不時對被害人搭肩、摟腰及摸臀；當天晚上7時，2人又去桃園市虎頭山公園，王一樣撫摸對方。被害人報案，檢方依性騷擾防治法起訴王。

北院審理時，王雖坦承搭肩、摟腰與摸臀，辯「我是不小心碰到，沒有主動」，否認性騷擾。

女工讀生表示，王沒有經過同意就摸她，提供的照片是朋友協助拍攝的，因為先前去六福村王也做類似的事；她稱，如果拒絕王會待不下去，但其他負責教人的同事就不會像王一樣靠工讀生那麼近，還說「王會說黃色笑話，很噁心」。陳姓女證人稱，被害人請她跟拍，依她感覺，王只跟被害人互動，且證稱王與被害人沒有在交往。

北院調查，王在跟拍照片裡多次將手放在被害人的腰、臀、肩上，王辯說「覺得與工讀生是情侶互動」的說法不可採；北院指出，被害人與王出遊前，即表明「喜歡的是女生」，認定王性騷擾。北院認定王利用職務邀約女工讀生出遊，乘機性騷擾，犯後不坦然面對，先辯稱雙方在約會、後改口稱不小心碰觸，審酌他國中畢業、職業為作業員、現與配偶分居，判刑6月。