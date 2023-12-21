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台中科博館有全裸男...他稱性慾旺盛找刺激豔遇才露鳥

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中江姓男子自稱接受賀爾蒙治療性慾旺盛，並認為國立自然科學博物館內容易有「豔遇」，竟闖進地下男廁脫光衣服全裸，民眾撞見嚇壞報案曝光，江落網稱是為尋求刺激才裸體；法院認為，江露出生殖器顯有供人觀覽、滿足性慾意圖，依公然猥褻罪判他罰金5000元，可上訴。

檢警調查，江男（48歲）今年6月8日下午5點多，在科博館地下室男廁脫個精光，公然全裸在理由閒晃，後來因有民眾要上廁所目睹裸男嚇壞報警，轄區台中第2分局獲報到場時發現江男全裸，依法送辦。

檢方訊時，江男矢口否認犯行，辯稱自己接受賀爾蒙治療，導致他性慾十分旺盛，他在網路上聽聞科博館會有豔遇所以才會去那裡。

江還說，他到了廁所就性慾旺盛，就以裸體方式追求刺激，除了去門口買衛生紙，都在廁所裡面走動；檢方查，江男行為有監視器、警方密錄器畫面可佐，偵結依公然猥褻罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院查，江男犯行地點在公共男廁，當屬不特定人得以共見共聞狀態，且他全裸露出生殖器無任何遮掩，顯有供人觀覽意圖，其所為不僅足以刺激或滿足性慾，客觀也足引起一般人羞恥或厭惡感，有害社會風化。

法院審酌，江男是成年人，當知社會規範、禮教，竟不顧他人感受，恣意在公共男廁裸體，破壞社會風俗，考量他犯後態度、犯罪動機，且之前因製猥褻物品經檢方緩起訴等，依公然猥褻罪判他罰金5000元，得易服勞役。

示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖，與本案無關。示意圖／ingimage

猥褻 全裸 廁所

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