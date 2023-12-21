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彰化失業男變造中獎發票兌現成功六次 落網後還想繼續騙下場慘了

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣林姓男子因失業缺錢，竟異想天開變造中獎發票，一而再、再而三向銀行詐領獎金，前後共騙走6次，兌走2萬8868元，林男食髓知味，今年1月6日以相同手法要再向銀行行騙時被發現，報警處理，但他10日又再去另一家銀行要行騙又被識破，所涉三案被彰化地方法院各判刑二個3月、一個5月，若易科罰金需罰33 萬元。

判決書指出，林男今年以剪貼方式，將自己購物發票裁剪黏貼而變造為中獎號碼後，1月4日向某銀行彰化分行兌領中一萬元獎金，扣除稅額後實領7960元，1月6日再以相同手法向同一家銀行要詐領另一張中獎發票，被行員發現，報警處理移送法辦。

但林男不知悔改，即使東窗事發，他仍於1月10日再去另一家銀行和美分行以一張61元購物發票，要兌領該期統一發票之三獎號碼，又被識破移送法辦。

事後又查出林男早在去年12月到今年1月3日就在某銀行彰化市分行持變造假發票共成功兌領7960元、3984元 (中獎金額4千元)等共5次，得手20908元。

林男有專科學歷，但目前無業，至今未賠償銀行，法官認為他短時間內以相同手法犯案，缺乏守法觀念，三案依偽造文書罪各處二個三月、及五月有期徒刑，全案可上訴。

彰化縣林姓男子因失業缺錢，竟異想天開變造中獎發票，前後共向銀行詐領6次，兌走2萬8868元，彰化地方法院將他各判刑二個3月、及5月不等徒刑。圖／民眾提供
彰化縣林姓男子因失業缺錢，竟異想天開變造中獎發票，前後共向銀行詐領6次，兌走2萬8868元，彰化地方法院將他各判刑二個3月、及5月不等徒刑。圖／民眾提供
彰化縣林姓男子因失業缺錢，竟異想天開變造中獎發票，前後共向銀行詐領6次，兌走2萬8868元，彰化地方法院將他各判刑二個3月、及5月不等徒刑。圖／民眾提供
彰化縣林姓男子因失業缺錢，竟異想天開變造中獎發票，前後共向銀行詐領6次，兌走2萬8868元，彰化地方法院將他各判刑二個3月、及5月不等徒刑。圖／民眾提供

統一發票

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