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中市詐團釣心急債務人假增貸騙逾4百萬元 5人被逮

中央社／ 台中21日電

台中市警察局今天宣布破獲假增貸真詐騙案，詐團尋找急需借款的債務人，假藉可協助增貸，以詐術取得債務人信任後將貸款金額取走，留債務給債務人，警方逮5人移送法辦。

台中市警察局刑事警察大隊接獲情資，40歲林姓男子於臉書（Facebook）貼文找尋有借貸需求民眾，要求以名下不動產為抵押借款，再利用民眾希望增加借貸額度心理，以協助製造金流名義要求將貸得款項領出交予詐欺組織內成員。

警方表示，詐團成員取得貸款後即失去聯繫，藉此將款項侵吞，員警於網路上發現後展開調查，經偵查後鎖定林男涉嫌重大，檢具相關事證報請台中地方檢察署指揮偵辦。

警方經蒐證發現詐欺集團共5名成員，各自分工明確，由35歲朱姓男子負責尋找急迫、無經驗且難以求助的債務人聯繫，再引介債務人與林男結識，接著林男邀約債務人與民間借貸業者簽立借據、本票、設定抵押權。警方初步追查3人被害，其中1人被害新台幣420萬元，還有2名被害人各約100萬元。

警方追查詐騙手法是先由朱男在網路打廣告找人，稱可替被害人增貸，載被害人去找金主以房屋抵押，將增貸金額領出（月利息約2-3%），林男佯稱是銀行經理，將大部分現金取走，稱要洗金流，以取得更好信用條件，之後避不見面，被害人收到借貸人催款後才知道被騙。

警方指出，估計詐欺集團至今已不法獲利約466萬元及多名債務人的土地契約書。警方於搜索時當場查扣手機、抵押權設定契約、土地登記申請書、預告登記同意書及本票等相關物證，全案依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續追查向上溯源，調查後續金流去向及相關詐欺共犯。

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