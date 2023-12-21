新竹警破大選賭盤賠率曝 賴蕭讓侯康80萬、金流達2400萬

選舉倒數23天，新竹市張姓男子在民宅內開設地下投注站，透過臉書、Line等通訊軟體供人下注，除了提供六合彩、運彩地下簽賭外，甚至還有這屆正副總統選舉賭盤，並開出藍、綠PK盤1：1賠率。新竹檢警周一（18日）展開攻堅，當場查獲張男及共犯、證人共6人，追查金流高達2400萬。

據了解，張男經營地下投注站，除了平時提供六合彩、運彩簽賭外，近期配合總統大選推出「總統、副總統選舉賭盤」，候選人陣容中只留藍綠對決，民眾黨柯盈配已被排除在外，目前侯康、賴蕭賠率為1：1，賴蕭讓侯康80萬票，並隨著民調起伏調整讓票數。

竹北警分局指出，選前接獲情資，新竹市某民宅內有地下投注站，透過Line、FaceTime、臉書、微信等通訊軟體，為賭客提供六合彩、運彩，以及本屆正副總統選舉賭盤，隨即報請新竹地檢署指揮偵辦，並偕同新竹縣調查站、北部機動調查站及新竹市第一分局，共組專案小組全力追查。