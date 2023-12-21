快訊

馬斯克出來面對！X全球大當機啥都不能看 網狂酸：請付費解鎖精彩內容

獨／北極星藥業CDMO計畫大轉彎！斥資20億元併購霖揚生技 原宜蘭建廠計畫將暫緩

獨／蘇嘉全捐農舍閒置逾10年 蘇妻抱屈：蘇家與賴清德不同 我們好可憐

屏東2村里長疑受招待赴中國 訊後交保

中央社／ 屏東縣21日電

屏檢偵辦屏東柯姓村長及羅姓里長涉嫌受招待並招攬民眾前往中國旅遊，疑有中國介選，檢方昨傳喚到案，訊後認為2人違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌，各以30萬及20萬元交保。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，屏東柯姓村長及羅姓里長多次受中國國台辦官員所託，以台商協會名義，在9月至11月間，招募枋寮地區及屏東市共30多名民眾前往中國接受落地招待，團員食宿費用全額免費，且餐敘期間均有台辦人員參與，並鼓吹「兩岸一家親」等言論，疑受國台辦實質掌控的組織資助。

屏檢掌握，柯姓村長具中華統一促進黨文正黨部副主任委員身分，且為某區域立委候選人後援會重要幹部。

屏檢認為，2人涉犯總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、反滲透法罪嫌重大，分別諭知被告柯姓村長新台幣30萬元交保、羅姓里長20萬元交保，均限制出境出海。

屏檢偵辦柯姓村長及羅姓里長涉嫌受招待並招攬民眾前往中國旅遊，疑有中國介選，違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌，各以30萬及20萬元交保。記者張已亷／攝影
屏檢偵辦柯姓村長及羅姓里長涉嫌受招待並招攬民眾前往中國旅遊，疑有中國介選，違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌，各以30萬及20萬元交保。記者張已亷／攝影

屏東 罷免

延伸閱讀

屏東工廠大火引關切…消防署促強化消防職安 擬3個月後提修法草案

屏東消防特搜大隊 獲妙光禪寺捐贈逾百萬救災裝備

妙光禪寺救災裝備 提升屏東特搜隊國際救災能量

屏東去年調解案逾6千件 萬丹鄉公所打團體戰讓成立率破9成

相關新聞

全台首件國民法官將宣判 律師認法官偏頗聲請迴避被駁

全國首件國民法官案今年1月5日繫屬台中地院後，近1年審理預計下周宣判，歷次準備程序檢、辯就曾火爆激辯，被起訴殺人的黃姓男...

中科院服務證外流被撿到 他變造後騙到富商340萬

37歲陳姓男子撿到中科院研發人員服務證，私自拿自己照片變造後，自稱是新加坡籍博士，在中科院研發半導體材料，成功向吳姓生技...

台中18歲男大生夜店撿屍 脫醉女衣褲扛進廁所硬上

台中18歲楊姓男大生和朋友上夜店，酒後和1名女子一同赴汽車旅館休息，見她喝到爛醉又因吸食不明氣體整個人躺在床上熟睡，竟起...

撂人包圍警局害2所長拔官 三重囂張父子共19人被起訴

新北市50歲翁姓男子上月4日酒後與妻子發生爭執，還在街頭咆哮拉扯妨害安寧被三重警方帶回派出所保護管束。不料翁男事後竟與妻...

港籍正妹來台打工淪當車手 IG限動露餡三峽警逮人

中國香港籍蔡姓女子上個月底來台短期打工當車手，她向新北三峽王男取款被警方鎖定。這個月19日下午她趁離台前夕，前往新北三峽...

台南議長賄選 黃怡萍指被林士傑講的話嚇到…不是被人嚇到

台南正副議長賄選案，被告台南市區漁會理事長林士傑聲請傳喚同案被告黃怡萍作證，釐清外傳市議員方一峰「被上車」經過，黃女今到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。