屏東2村里長疑受招待赴中國 訊後交保

屏檢偵辦屏東柯姓村長及羅姓里長涉嫌受招待並招攬民眾前往中國旅遊，疑有中國介選，檢方昨傳喚到案，訊後認為2人違反總統副總統選舉罷免法等罪嫌，各以30萬及20萬元交保。

台灣屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，屏東柯姓村長及羅姓里長多次受中國國台辦官員所託，以台商協會名義，在9月至11月間，招募枋寮地區及屏東市共30多名民眾前往中國接受落地招待，團員食宿費用全額免費，且餐敘期間均有台辦人員參與，並鼓吹「兩岸一家親」等言論，疑受國台辦實質掌控的組織資助。

屏檢掌握，柯姓村長具中華統一促進黨文正黨部副主任委員身分，且為某區域立委候選人後援會重要幹部。