中科院服務證外流被撿到 他變造後騙到富商340萬

37歲陳姓男子撿到中科院研發人員服務證，私自拿自己照片變造後，自稱是新加坡籍博士，在中科院研發半導體材料，成功向吳姓生技公司董事長騙到340萬元，事後陳男身分被拆穿，雄檢偵結，依偽造文書、詐欺等罪，起訴陳姓男子。

檢方調查，陳男2018年間檢到中科院人員服務證，先在家裡將服務證照片變更為自己個人照後，再把姓名改為英文名。

2020年2月，陳男透過施姓好友引介，認識高雄生技公司吳姓董事長，陳為了取信吳男，拿出變造的中科院服務證，自稱是新加坡籍「高博士」，在中科院研發半導體材料及IC設計。

陳男向吳男供稱需要借錢開發設備，還稱可以協助開拓生技公司業務，不僅偽造中科院服務證，還變造中華電信開口契約工作聯單，在供應廠商一欄改成自己名字，前後向吳男借款340萬元。

事後吳男向陳男追討借款，卻多次被陳男藉故拖延，打探後才發現陳男並不是口中的「高博士」，氣得向地檢署提告。

檢方偵辦時，陳男坦承偽造中科院服務證及中華電信開口契約，但否認詐騙吳男，稱從未跟吳男開口借錢，當時是施男請他開發節電器，施介紹吳男說是大股東，他匯來的現金都是研發經費。

但檢方傳喚吳男到案，吳男否認有請陳男設計電力控制系統，施男到案後也否認有請陳男開發節電器。