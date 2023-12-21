聽新聞
test
0:00 / 0:00
中科院服務證外流被撿到 他變造後騙到富商340萬
37歲陳姓男子撿到中科院研發人員服務證，私自拿自己照片變造後，自稱是新加坡籍博士，在中科院研發半導體材料，成功向吳姓生技公司董事長騙到340萬元，事後陳男身分被拆穿，雄檢偵結，依偽造文書、詐欺等罪，起訴陳姓男子。
檢方調查，陳男2018年間檢到中科院人員服務證，先在家裡將服務證照片變更為自己個人照後，再把姓名改為英文名。
2020年2月，陳男透過施姓好友引介，認識高雄生技公司吳姓董事長，陳為了取信吳男，拿出變造的中科院服務證，自稱是新加坡籍「高博士」，在中科院研發半導體材料及IC設計。
陳男向吳男供稱需要借錢開發設備，還稱可以協助開拓生技公司業務，不僅偽造中科院服務證，還變造中華電信開口契約工作聯單，在供應廠商一欄改成自己名字，前後向吳男借款340萬元。
事後吳男向陳男追討借款，卻多次被陳男藉故拖延，打探後才發現陳男並不是口中的「高博士」，氣得向地檢署提告。
檢方偵辦時，陳男坦承偽造中科院服務證及中華電信開口契約，但否認詐騙吳男，稱從未跟吳男開口借錢，當時是施男請他開發節電器，施介紹吳男說是大股東，他匯來的現金都是研發經費。
但檢方傳喚吳男到案，吳男否認有請陳男設計電力控制系統，施男到案後也否認有請陳男開發節電器。
檢方根據中科院、中華電信回函，確認陳男並非園區服務人員，也非中華電信供應廠商聯絡人，認定吳變造服務證、契約工作聯單行騙，今偵結依變造、偽造私文書、詐欺等罪嫌起訴陳男。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言