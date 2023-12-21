撂人包圍警局害2所長拔官 三重囂張父子共19人被起訴

新北市50歲翁姓男子上月4日酒後與妻子發生爭執，還在街頭咆哮拉扯妨害安寧被三重警方帶回派出所保護管束。不料翁男事後竟與妻兒糾眾包圍三重派出所推擠並辱罵警員，引發社會關注。新北檢今天依妨害公務及妨害秩序罪嫌起訴翁男及其妻子、兒子與到場助陣者共19人，並請法院依法加重翁男父子其刑。

據了解，翁姓男子本月4日凌晨3時許酒醉後與妻子王女（44歲）在三重區正義北路28巷口咆哮拉扯，附近住戶不堪其擾立即報警。三重分局三重派出所2名警員獲報趕抵，但翁男不但不理會警方勸阻還持續咆哮，警員試圖拉開翁、王時反遭翁男出手打傷。廖姓警員看見同僚被打，立即衝前將翁男壓制在地。因翁男酒醉且有傷人之虞，警方於是將翁男帶回派出所保護管束，2小時候見翁男酒意消退才責付翁男家人帶回。

翁男酒醒後認為警方將他帶回警局執法過當，竟傳訊給三重分局二重派出所長陳子杰，詢問現任三重派出所長黃心廉好不好處理。見陳子杰回覆「個性溫和」後，翁男與妻子、兒子隨即揪了共19人前往三重派出所叫囂，要求廖姓警員出來面對，翁男兒子還一度闖入警所。

當時人在派出所內的休假所長黃心廉立即喝令翁男等人離開，事後網路就瘋傳三重派出所遭黑衣人包圍影片，警方立即展現鐵腕將翁男等人逮捕到案，詢後依妨害公務、聚眾妨害秩序等罪嫌移送法辦。