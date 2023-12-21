人夫染疫遭隔離玩K歌軟體 竟外遇人妻櫃姐床上激戰8次 地院判決GG
新竹李姓人夫疫情期間和蕭姓妻子各自隔離、感情疏遠，李男因無聊玩K歌軟體認識徐姓人妻櫃姐，2人一拍即合，互相加LINE好友持續聊天，並於去年7月起到各地旅館過夜或休息，共計發生8次性行為。蕭女得知後，憤而對徐女求償80萬元，新竹地院判准25萬。
蕭女控訴，他和丈夫李男疫情期間雙雙確診新冠肺炎，各自隔離生活，2人感情漸而轉淡。隔離期間李男透過手機APP「StarMaker」媒合，認識徐女合唱而結識，2人也因談話投緣，互相加為LINE好友持續聊天。
蕭女指出，徐女明知李男已婚，得知2人感情轉淡即趁虛而入，多次邀約李男外出見面，並稱自己已離婚，欲藉此迷惑並卸除李男心防，用語逐漸煽情露骨，並於去年7月起主動邀約李男到各地旅館過夜或休息，共計發生8次性行為，讓她身心飽受痛苦，最終向徐女求償 80萬元。
徐女反駁，她和李男在唱歌平台相識，對方突然在去年7月8日對她告白，並稱其與蕭女分房且感情不佳，因甜言蜜語及對李男同情，才多次與李男外出。元配蕭女得知後，曾與她聯繫並要求離開李男，她也曾多次向李男提出分手，對於蕭女也深感抱歉。
法官調查，徐女曾對李男說：「你跟我上床，你對你老婆沒罪惡感」等語，可見徐女早知李男是人夫，徐女在李男婚姻關係存續期間不當交往，並發生性行為，最後判徐女需賠償蕭女25萬元。
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