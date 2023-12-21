影／太餓...女出北檢吃掉門口外送漢堡 被逮喊餓又啃掉1便當

一名41歲王姓女子這個月18日下午5時許，因案離開台北地檢署時，看到地檢署大門旁的外送放置區桌面有外送漢堡，當場就拿起來吃掉，外送員傻眼通知法警，法警趕緊叫來轄區員警逮人。王女警訊後，再被移送到地檢署偵訊。

王姓女子自稱是社區秘書，她18日因案被移送台北地檢署，傍晚被裁定限制住居後請回，王女走出北檢大門時，見到大門旁的外送放置區，桌上有一份剛送到的摩斯漢堡套餐，不顧旁人眼光，當場拿出紙袋內的漢堡及紅茶食用。

一旁的外送員正在等點餐人到場，察覺有異轉頭一看，餐點竟然被吃掉，趕緊向地檢署法警反映，並將王女暫時帶到法警室了解狀況。

轄區中正一警分局介壽路派出所員警及點餐的劉姓女子，隨後也到達現場，劉女檢視遭竊取食用的餐點，確實是她使用外送平台所點項目，損失餐點價193元，隨即對王女提出竊盜罪告訴。

王女到派出所後，辯稱因為肚子餓，才會忍不住將外送放置區桌上的漢堡吃掉，王女吃掉大半個漢堡還沒吃飽，對著警察直喊餓，警方無奈，又買了一個便當給她，等她用餐結束、偵訊完畢後，依竊盜罪嫌再移送台北地檢署偵辦。