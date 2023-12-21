影／男子持利剪踹羅智強志工 遭警壓制喊：我拿諾貝爾獎...

今天早上8時許，一名51歲男子在台北市大安森林公園的和平、新生路口徘徊，當時立委候選人羅智強在場拜票演講，羅的志工發現男子疑似精神不穩定，立即警戒上前關心，對方看到人靠近，先出腳踹志工，又拿利剪作勢要戳路人，現場警方壓制男子，將他帶回派出所詢問。

據了解，這名51歲男子有情緒方面問題，被戶籍地方政府衛生單位列管，警方靠近他時嚴陣以待，怕他持利剪反抗，他被壓制時，一開始面對警方詢問戶籍、證件時，還有條理回答，但隨後就高喊：「我拿諾貝爾獎...被拿去..」，說出來的話語讓警方摸不著頭緒。

男子戶籍不在台北市，但平時居無定所，常逗留台北，今天一早遊蕩到大安森林公園周遭，正好碰上羅智強街頭拜票演講。

早上8時許，男子持利剪在大安森林公園周遭路口晃蕩，羅智強志工發現男子精神不穩定走動徘徊，手上疑似拿著利剪，志工上前關心，對方疑似緊張，出腳踢志工，隨後又作勢拿利剪要戳人，嚇唬附近路人。