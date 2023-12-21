涉拍攝持有少年私密片案開庭 炎亞綸：努力和解
藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，被士檢依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。士院今天首度開庭，傳喚炎亞綸與被害人到庭。炎亞綸庭後表示，盡最大誠意、努力讓雙方和解。
炎亞綸庭訊後受訪表示，心情OK，盡最大的誠意跟努力，讓彼此雙方的條件，都能滿足到可以和解的狀況；至於和解金額數字，炎亞綸表示，這不能說。
被害人則指出，心情沉重，希望大家好好生活，平常遇到什麼困境、不順，度過它、撐過它，會有自己很好的人生。
被害人表示，他與炎亞綸沒有在同一個空間見到面，僅能從炎亞綸的網路文章，感受到炎亞綸的態度，現在案件進入司法程序，尊重法律上的結果，法律怎麼判，都尊重司法程序。
全案起於，被害人今年6月間指控於未成年時期與炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。
士林地檢署起訴指出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人進而交往，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片，並曾將私密片傳給2名網友。
檢察官依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士林地方法院今天上午首度開庭，由於本案為兒少案件，採取不公開審理。
另外，炎亞綸被控強制性交罪部分，檢察官認為罪嫌不足不起訴；被害人向台灣高等檢察署聲請再議，日前駁回再議，炎亞綸不起訴確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言