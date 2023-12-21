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涉拍攝持有少年私密片案開庭 炎亞綸：努力和解

中央社／ 台北21日電

藝人炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，被士檢依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。士院今天首度開庭，傳喚炎亞綸與被害人到庭。炎亞綸庭後表示，盡最大誠意、努力讓雙方和解。

炎亞綸庭訊後受訪表示，心情OK，盡最大的誠意跟努力，讓彼此雙方的條件，都能滿足到可以和解的狀況；至於和解金額數字，炎亞綸表示，這不能說。

被害人則指出，心情沉重，希望大家好好生活，平常遇到什麼困境、不順，度過它、撐過它，會有自己很好的人生。

被害人表示，他與炎亞綸沒有在同一個空間見到面，僅能從炎亞綸的網路文章，感受到炎亞綸的態度，現在案件進入司法程序，尊重法律上的結果，法律怎麼判，都尊重司法程序。

全案起於，被害人今年6月間指控於未成年時期與炎亞綸交往，但遭炎亞綸妨害性自主、偷拍私密片還外流。

士林地檢署起訴指出，炎亞綸於民國106年間認識當時未滿18歲的被害人進而交往，明知少年未成年，仍於住處持手機拍攝與少年的私密片，並曾將私密片傳給2名網友。

檢察官依製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴炎亞綸。士林地方法院今天上午首度開庭，由於本案為兒少案件，採取不公開審理。

另外，炎亞綸被控強制性交罪部分，檢察官認為罪嫌不足不起訴；被害人向台灣高等檢察署聲請再議，日前駁回再議，炎亞綸不起訴確定。

炎亞綸承諾會盡最大的誠意和努力談和解。記者蕭雅娟／攝影
炎亞綸承諾會盡最大的誠意和努力談和解。記者蕭雅娟／攝影

未成年 司法 檢察官

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