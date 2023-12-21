炎亞綸性影像風波開庭 炎：努力和解 耀樂：心情沉重尊重司法

藝人炎亞綸陷性影像風波，被控拍攝、無故持有少年性影像，今士林地方法院開庭，採不公開審理及隔離訊問，調解不成立。

士林地院今首開庭，法官經1個多小時，耀樂、炎亞綸分別離開法院，且面對媒體，均稱洽談和解中，詳細數字不便對外透露。炎亞綸庭稱，心情ok，會盡最大的誠意和努力，滿足雙方的條件，以達成和解，但對於和解數字，炎果斷的表示「不能說」。

耀樂表示，今天到法院說明此案，心情上還是蠻沈重，希望大家好好生活，平常有什麼困境、不順，度過它、撐過它，會有自己很好的人生。

由於今天法院採隔離開庭，耀樂沒有和炎在同個空間，並無當庭道歉戲碼。耀樂表示，他的主觀感受，關於炎對他的想法，應侷限在炎在網路上發表的文章，不想要有過多的情緒去解釋炎發表的見解，此案已進入司法審判程序，無論結果如何，都會尊重法院判決，對於調解狀況尚不便對外透露。

今年6月，耀樂提告炎違反他的意願拍性影片，還將影片散布供人觀覽，炎則辯稱「為了助興才拿手機拍影片，不知影片為何外流」士林地檢署認定，炎涉犯「製造少年猥褻行為電子訊號」及「意圖散布而持有少年性影像」等2罪嫌起訴。

檢方起訴指出，2017年6月炎從臉書Messenger認識耀樂，2017年12月交往，明知對方未成年，卻在2017年12月至2018年6月間的不詳時間，在天母住處拍下性影像。對此，炎否認強制性交罪（耀樂提再議遭駁回，炎不起訴確定），他供稱，拍影像時沒有違反對方意願，他為了助興才拿手機拍攝，拍攝前有先問對方，對方也有看到他拿手機在拍，沒有出言制止；並無散布性影像影片，他不知道為何影片外流，事後還請朋友協助下架影片，並資助耀樂後續的律師費用。

檢方調查，2018年9月耀樂發現影片外流時，曾使用臉書Messenger通訊軟體質問炎亞綸，「video？這是你手機的，你怎麼把它放出去？」，炎當時則回覆「我的影片沒有外流任何人，我完全不知道怎麼會外流，我之前手機有送修，我已經刪掉了。」