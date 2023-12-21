台籍詐團反攻大陸 扮陸「國家反詐中心」騙倒在日華人

刑事局南部打擊中心接獲報案，稱台中市某大樓出入分子複雜，經多日蒐證，掌握張姓為首的詐騙集團在大樓設置話務機房，假扮大陸「國家反詐中心」發話日本華人行騙，成立半年來粗估獲利數千萬元，南打循線逮捕張男等10人，訊後依詐欺等罪送辦。

警方調查，該詐騙機房以38歲張男為首，約半年前，張男承租台中市某大樓，在屋內架設手機、電腦設備，成立詐欺機房，取得在日本華人的電話個資後，假扮大陸「國家反詐中心」大量發話給在日本的華人。

張男成員個資遭冒用後寄送違禁品遭中國海關查獲」、「若未在2小時內向公安報案即刻監管財產，將會被註銷護照並遣送回中國」恐嚇接到電話的民眾，為取信被害人，撥打電話的台籍幹部還會扮起大陸口音。

接到訊息的在日華人不想回國，因無法查證訊息真偽加上擔心面臨刑責，只好配合匯款，南打初估，至少有上百名中國人受騙，損失金額高達數千萬元。

南打獲報展開追查，14日前往攻堅，順利逮捕張男共10人，並在查扣現金1486萬餘元及手機35支、筆電1台、wifi分享器7台、監視器4台、點鈔機等證物。