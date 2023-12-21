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影／沙鹿豪宅涉假買賣 顏寬恒出庭喊：真實買賣、真實金流

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

國民黨台中第2選區立委候選人顏寬恒因捲入沙鹿豪宅涉假買賣、詐領助理費遭台中地檢署起訴，台中地院今再開庭，顏出庭前受訪稱是「真實買賣，真實金流」，並批對手民進黨立委候選人林靜儀一再抹黑，企圖轉移她護航政府事件，並重申自己清白，該面對的司法問題會去捍衛。

顏寬恒說，一開始檢察官搜索，他態度很明確就是積極配合調查，但他的對手為了選舉，把這些不是他能控制的事情強加在他身上，證人出庭本就是其自由意志，他不能控制出庭與否、講什麼事情。

顏寬恒也說，他是清白的，判決前應無罪推定，但他的對手顯然從頭到尾都是以有罪認定來指名道姓，這就是對手操作選舉，自己清白無懼，既然清白就不需要逃避，該面對的司法問題會去捍衛，證明清白。

顏表示，對手這樣選舉抹黑造謠，轉移她護航政府、護航高端、護航萊豬，護航臭雞蛋等事件，選民會有公平的判斷。

媒體問到，顏寬恒19日赴台中地檢署控告林靜儀意圖使人不當選，林也反批把司法當選舉攻防，對此顏寬恒表示，他就是一界市民，林靜儀用一切極端、莫須有指責影響選舉，他選擇提告本來就是自己的權利。

媒體也問到，有關檢察官起訴顏和張姓姓設計師豪宅假買賣部分，顏回應「真實買賣，真實金流。」由法院審理。

顏寬恒今上午9點半赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影
顏寬恒今上午9點半赴台中地院出庭。記者曾健祐／攝影

顏寬恒 司法

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