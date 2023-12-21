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婦投資118萬驚覺有詐 外送員斜槓當「取款專員」首次上工就被逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

張姓女子日前遭假投資詐騙，陸續匯出118萬元後發覺遭詐，報警處理，員警見詐團仍躍躍欲試，持續騙張女吐錢，由張女將計就計約出車手，見吳姓男子現身立刻上前逮人，詢後依法送辦。

警方調查，41歲張女是家管，日前在臉書上看見投資廣告標榜「低風險高獲利」，信以為真，加入廣告內「股票投資營業員」的LINE，並下載指定投資平台軟體後，今年10月間依對方指示匯出2筆共10萬元款項，後來又約定面交30萬、78萬元資金。

因投資獲利遲未出金，又見網路文章揭露該投資平台有詐，張女驚覺受騙，12月11日報警求助，台北市中山分局圓山派出所獲報後，見詐團仍持續誘騙張女匯款，決定將計就計，請張女佯稱欲再度投入80萬元資金，將詐欺取款車手約出。

雙方約定中山區某公園面交，埋伏員警見車手吳男現身後上前逮人，當場查扣作案用印章、取款證明、假證件及現金8000元。

據悉，36歲吳男平時是外送員，供稱透過網路廣告應徵投資公司「取款專員」，第1次上工就被抓，原本見完張女後還要到新北市三重區收第2筆款，不知自己被詐團利用；但近來詐團精進詐欺手法，越來越多車手以他人人頭製作假證件，取信被害人並試圖規避查緝，警方研判吳男早自知是詐欺車手。

警方表示，全案詢後依違反洗錢防制法、詐欺、偽造文書等罪嫌將吳男移送台北地檢署偵辦，持續溯源清查幕後集團；民眾見網路廣告標榜「低風險高獲利」等，務必謹慎查證，並循正當管道投資，避免上當受騙。

埋伏員警見車手吳男現身後上前逮人，當場查扣作案用印章、取款證明、假證件及現金8000元。記者李隆揆／翻攝
埋伏員警見車手吳男現身後上前逮人，當場查扣作案用印章、取款證明、假證件及現金8000元。記者李隆揆／翻攝

車手 廣告 詐欺

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