詐助理費新竹縣前議員陳栢維假釋了！高院裁定保護管束

新竹縣前議員陳栢維利用職務機會詐取助理費，新竹地院判陳3年6月徒刑，褫奪公權3年，台灣高等法院更一審駁回上訴，最高法院去年2月維持更一審見解定讞。法務部本月7日核准陳假釋，台灣高等檢察署聲請保護管束，高院裁定假釋中付保護管束。

陳栢維（原名陳建炎）連任多屆新竹縣議員，2012年12月1日至2017年2月28日以離職公費助理向議會按月詐領補助費3萬元；又以另一名陳姓男子名義，向議會按月詐領2萬5000元補助費，共計192萬餘元。

新竹地院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判陳栢維3年6月徒刑，褫奪公權3年；二審則認為陳栢維僅犯使公務員登載不實罪改判6月徒刑，得易科罰金，最高法院撤銷發回更審。

高院更一審認為，陳於偵查、一審時自白犯罪，沒有前科並繳回犯罪所得，維持一審判決；最高法院以更一審已詳述採證認事、不採信陳辯詞的理由，去年2月17日駁回陳上訴，全案定讞。陳入獄服刑。

高檢署表示因從2022年2月24日起算執行，法務部於今年12月7日核准假釋，依刑法第93條第2項規定假釋出獄者，在假釋中付保護管束，因此依刑事訴訟法規定聲請高院裁定。