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竹聯幫旭仁會勾結銀行理專 違法吸金5278萬7人遭起訴

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

竹聯幫旭仁會成員施孝龍涉嫌勾結柯姓銀行理專，以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%高額年息等非法手段違法吸金，柯男藉掌握的高資產客戶名單誘使不知情民眾投資，吸金約5278萬元。施、柯等7人遭逮送辦後，施男被聲押獲准，柯男則以40萬交保。新北檢昨天偵結，依違反銀行法罪嫌將施、柯等7人起訴。

檢警調查，竹聯幫仁堂旭仁會成員施孝龍成立無雙國際有限公司，對外以「保本保息」按月支付高額年息等手段違法吸收民間存款。施男並勾結在銀行擔任理財專員的柯姓男子，藉柯所掌握的高資產客戶名單吸引民眾投資。施還成立「孫字兵法策略行銷」公司，指揮手下在衝網路流量及評價數，民眾誤信後砸錢投資，柯男等業務則可從中賺取0.5％至1％佣金。

經檢警統計發現，共計有10名被害者受騙，總損失金額達5278萬餘元，其中1名被害者被騙2938萬元最多。新北地檢署10月中指揮刑事局、新北市板橋分局持搜索票前往施男及柯男等人住處、辦公處所搜索，將施、柯2人拘提到案，並傳喚5名同案共犯到案。

施、柯2人偵訊時都否認犯行，檢察官訊後依違反銀行法、加重詐欺等罪嫌向法院聲請羈押禁見施、柯2人，其餘被告則分別諭知交保5萬元不等金額。經法院裁定施男羈押禁見獲准，柯男則諭知40萬元交保候傳。新北檢昨天偵結，依違反銀行法、詐欺等罪嫌起訴施、柯等7人。

竹聯幫旭仁會成員施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千多萬元。圖／聯合報資料畫面
竹聯幫旭仁會成員施姓男子夥同銀行理財專員柯姓男子涉以投資房地產吸金，向10人騙走5千多萬元。圖／聯合報資料畫面
竹聯幫旭仁會成員施姓男子（前）夥同銀行理財專員柯姓男子（後）涉以投資房地產吸金遭逮。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫旭仁會成員施姓男子（前）夥同銀行理財專員柯姓男子（後）涉以投資房地產吸金遭逮。記者李奕昕／翻攝

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