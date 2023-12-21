竹聯幫旭仁會勾結銀行理專 違法吸金5278萬7人遭起訴

竹聯幫旭仁會成員施孝龍涉嫌勾結柯姓銀行理專，以投資房地產、「保本保息」按月支付16%至24%高額年息等非法手段違法吸金，柯男藉掌握的高資產客戶名單誘使不知情民眾投資，吸金約5278萬元。施、柯等7人遭逮送辦後，施男被聲押獲准，柯男則以40萬交保。新北檢昨天偵結，依違反銀行法罪嫌將施、柯等7人起訴。

檢警調查，竹聯幫仁堂旭仁會成員施孝龍成立無雙國際有限公司，對外以「保本保息」按月支付高額年息等手段違法吸收民間存款。施男並勾結在銀行擔任理財專員的柯姓男子，藉柯所掌握的高資產客戶名單吸引民眾投資。施還成立「孫字兵法策略行銷」公司，指揮手下在衝網路流量及評價數，民眾誤信後砸錢投資，柯男等業務則可從中賺取0.5％至1％佣金。

經檢警統計發現，共計有10名被害者受騙，總損失金額達5278萬餘元，其中1名被害者被騙2938萬元最多。新北地檢署10月中指揮刑事局、新北市板橋分局持搜索票前往施男及柯男等人住處、辦公處所搜索，將施、柯2人拘提到案，並傳喚5名同案共犯到案。