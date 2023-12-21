聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣原味內衣褲被酸 雞排妹告輸了

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

雞排妹。本報資料照
雞排妹。本報資料照
網紅雞排妹（已改名鄭采勻）去年將寫真集穿過的廿五件貼身內衣褲拿出來拍賣，有三名網友在新聞底下留言，酸雞排妹「臭雞排還公益」、「無恥」，被雞排妹提告公然侮辱；高雄地檢署偵結，認定三人言論「善意合理」、「適當之評論」，處分不起訴。

檢方認為，雞排妹身為公眾人物，將貼身內衣褲拿去拍賣，經過新聞媒體報導，引發大批網友關注，其為公益拍賣貼身衣物行為，應屬可受公評之事。

依據三人留言內容，縱使用語有不恰當、使人不快，但公共議題討論，本應充滿活力、開放，不受拘束；另一方面，雞排妹行為在言論監督下，才會知所警惕，若對此加以制裁，將使表達意見變「自我的事前審查」，恐引發寒蟬效應，使人喪失勇氣參與公共議題之表達。

雞排妹去年推出寫真集「畢業作」，結婚後宣布不再拍攝寫真集，事後將寫真集穿過的內衣、內褲拿出來拍賣，且強調不計成本，所得將捐贈給公益團體，其中「原味」蕾絲丁字褲，傳出喊價破萬元。

童姓、賴姓、黃姓網友看到雞排妹拍賣「原味」內衣褲新聞，分別在三立新聞網、爆廢公社等粉絲頁留言「因該是有病」、「無恥」、「真的是臭雞排的啦，還公益」。

雞排妹截圖對三人提告公然侮辱等罪，檢方傳喚三人到案，賴男稱「我主張賣自己內衣褲是沒有恥度的行為，如果用這種方式賺錢，以後年輕人看到都不會循正常管道來賺錢，我沒有指名道姓，也沒有損害她的人格」。

檢方依據三人留言內容，認為是針對新聞內容發表的主觀評論，並非是單純謾罵，若以刑責來說，應僅構成加重誹謗，而未涉及公然侮辱。

雞排妹 公然侮辱 爆廢公社

延伸閱讀

雞排妹輸了！賣原味內褲網友酸無恥 檢認善意合理不起訴

啦啦隊女神Yuri寫真集「圖書館也借得到」 本尊反應曝光了

兒女友「從高中住到變媳婦」 婆婆自責寵壞：內衣褲都我洗

根本是只穿內衣褲走紅毯！「新一代性感女神」美胸炸出辣瘋　頂級身材超立體

相關新聞

替人助選涉賄 新竹湖口鄉代會副主席 當選無效確定

順利連任的新竹縣湖口鄉民代表會前副主席巫光生，去年8月替無黨籍湖口鄉長候選人鄭士榤以3萬元對價現金綁樁，新竹地檢署認定涉...

賣原味內衣褲被酸 雞排妹告輸了

網紅雞排妹（已改名鄭采勻）去年將寫真集穿過的廿五件貼身內衣褲拿出來拍賣，有三名網友在新聞底下留言，酸雞排妹「臭雞排還公益...

面對外界對強制處分疑義 台南地院將制訂標準作業程序

台南地檢署追查一起泰達幣詐騙案，向地院聲押禁見11名被告，全被法官駁回，檢警質疑被告傳教戰守則給群組成員應對檢警詢問，有...

南檢聲押11名詐欺嫌犯後無保釋放 今更裁有勾串、滅證之虞全押了

台南地檢署偵辦以泰達幣作為犯案工具的詐騙集團，專案小組11月底在台北、台中等地逮捕集團成員11人，且扣得教戰手冊等證物，...

潛入女老師宿舍偷錢！台南賊否認準強盜犯行 樓梯間「拆封過保險套」露餡

陳姓男子4年前凌晨時分侵入台南某大學校教師職務宿舍，竊取女老師放在1樓餐桌處側背包內錢包中現金2千元，女師報警後，警方在...

行政執行署業務走向國際 日本學者：法制值得參考學習

法務部行政執行署近年因跨國運毒、盜採海砂事件多，處理船舶變價數量增加；行政執行署今天表示，2023年拍定船舶5艘，接近歷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。