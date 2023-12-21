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國防部幼兒園爆虐童 2師遭解雇

聯合報／ 記者程嘉文洪子凱／台北報導

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，北市教育局針對虐童2名教保員，各開罰60萬元，終身不得擔任教保員。示意圖／聯合報系資料照
國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，北市教育局針對虐童2名教保員，各開罰60萬元，終身不得擔任教保員。示意圖／聯合報系資料照
國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，園方昨天在臉書發表致家長公開信，兩位教師對學生有不當行為，已經遭解雇。

大直幼兒園位於國防部博愛營區側門外，區位優越，二○二○年開辦以來始終供不應求，最近卻傳出虐兒事件。台北市教育局表示，調查後分別對二位老師開罰，終身不得擔任教保員，至於外界質疑園方知情不報，將另組調查小組，大概一月初確認。

園方公開信指出，十月底接獲家長投訴，樹蛙班有兩位老師對幼兒有不當行為，第一時間從監視錄影未發現問題，經由園長與督導深入調查，發現老師確有不當對待幼兒行為。園長及督導隨即通報法人實踐大學、國防部，提供監視器畫面，及相關資料給台北市教育局，進行後續調查。

園方表示，由於通報前未觀察到幼兒有明顯身體傷害或口語反應，園長與行政人員巡班時，也未目擊教師不當行為，師生在教室外遊戲互動相處正常，故未能即時察覺老師與幼兒之問題，法人與園長非常痛心自責；事件發生後，園方再次對全體教職員加強正向輔導管教的法規課程，也接受教育局多次抽調，審視全園各班級監視畫面，以及派員入園督導稽查。

台北市教育局副局長陳素慧說，接到園方通報後立刻組委員會調查，十一月底確認有二位教保員有虐待幼兒身心情事，依照「教保服務條例」分別開罰六十萬，並終身不得在幼兒園擔任教保員。

陳素慧說，針對園內小朋友情況，會提供團體輔導，家長如發現小朋友有退縮或是心靈受損狀況，也會提供個別輔導。

國防部

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