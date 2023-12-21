聽新聞
test
0:00 / 0:00

消防員變詐團車手頭 判3年2月

聯合報／ 記者張議晨王思慧／連線報導

曾任花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍，涉入詐騙洗錢案，遭判有期徒刑3年2月。圖／翻攝臉書
曾任花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍，涉入詐騙洗錢案，遭判有期徒刑3年2月。圖／翻攝臉書
花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍涉嫌擔任詐騙集團車手頭」，指揮旗下車手收取被害人現金，再匯入詐團指定帳戶，還設立三層斷點躲避查緝；高雄地方法院依洗錢防制法判李三年二月徒刑，案件上訴高雄高分院審理中。

花蓮縣消防局說，李今年四月已被停職，目前開手機維修店，他過去工作認真，當初檢警偵查時堅決喊冤，聲稱帳戶借朋友被盜用，大家原本都相信他，直到收到地檢署起訴書「嚇了一大跳」，對於他涉案感到難以置信。

李坤龍二○○七年十月廿九日至花蓮縣消防局擔任隊員，二○一二年十一月調救災救護指揮科，負責勤務中心派遣台工作。二○一八年「○二○六」花蓮地震，完成上百通求救電話派遣勤務，獲得好評。

高雄檢警去年偵辦一起「假檢警」詐欺案，發現被害人的匯款被三層轉手，匯入「車手頭」李坤龍帳戶，李再轉匯給身分不詳詐騙集團。

法院審理時，李男辯稱不知取款金流與詐團有關，還稱是公務員，擔心帳戶有大筆現金會被誤認從商，才會請他人取款。但法官認為李是提供自己郵局、銀行帳戶給他人匯款，辯解前後矛盾。

詐騙集團 車手

延伸閱讀

台中婦遇詐報警 車手交款買虛擬貨幣遭逮送辦

影／詐團這一招太高竿！ 連小六生都脫口：大姊姊好漂亮

宜蘭2婦人投資股票遭詐千萬元 詐團食髓知味車手被逮

明仁會旗下詐團落網 黑吃黑成員遭凌虐還被逼跳裸舞

相關新聞

無保釋放詐團11人 更裁全押了

台南地檢署偵辦以泰達幣作為犯案工具的詐騙集團，十一月底在台北、台中等地逮捕成員十一人，扣得教戰手冊等證物，向台南地院聲請...

扯鈴教練魯紀賢 涉共諜案認罪

扯鈴教練魯紀賢被大陸國台辦吸收為共諜，涉犯國安法發展組織等罪，檢方起訴十名退、現役士官兵、民間人士；台北地方法院昨天提解...

賣原味內衣褲被酸 雞排妹告輸了

網紅雞排妹（已改名鄭采勻）去年將寫真集穿過的廿五件貼身內衣褲拿出來拍賣，有三名網友在新聞底下留言，酸雞排妹「臭雞排還公益...

涉花錢幫郭台銘連署 綠前議員被訴

民進黨前桃園市蘆竹區議員郭麗華涉嫌指示前助理劉采柔，以每份三百元對外收購鴻海創辦人郭台銘連署書，被警調查獲；桃園地檢署昨...

國防部幼兒園爆虐童 2師遭解雇

國防部委託實踐大學經營的大直幼兒園傳出虐兒事件，園方昨天在臉書發表致家長公開信，兩位教師對學生有不當行為，已經遭解雇。

消防員變詐團車手頭 判3年2月

花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍涉嫌擔任詐騙集團「車手頭」，指揮旗下車手收取被害人現金，再匯入詐團指定帳戶，還設立三層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。