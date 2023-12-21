消防員變詐團車手頭 判3年2月

曾任花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍，涉入詐騙洗錢案，遭判有期徒刑3年2月。圖／翻攝臉書 花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍涉嫌擔任詐騙集團「車手頭」，指揮旗下車手收取被害人現金，再匯入詐團指定帳戶，還設立三層斷點躲避查緝；高雄地方法院依洗錢防制法判李三年二月徒刑，案件上訴高雄高分院審理中。

花蓮縣消防局說，李今年四月已被停職，目前開手機維修店，他過去工作認真，當初檢警偵查時堅決喊冤，聲稱帳戶借朋友被盜用，大家原本都相信他，直到收到地檢署起訴書「嚇了一大跳」，對於他涉案感到難以置信。

李坤龍二○○七年十月廿九日至花蓮縣消防局擔任隊員，二○一二年十一月調救災救護指揮科，負責勤務中心派遣台工作。二○一八年「○二○六」花蓮地震，完成上百通求救電話派遣勤務，獲得好評。

高雄檢警去年偵辦一起「假檢警」詐欺案，發現被害人的匯款被三層轉手，匯入「車手頭」李坤龍帳戶，李再轉匯給身分不詳詐騙集團。

法院審理時，李男辯稱不知取款金流與詐團有關，還稱是公務員，擔心帳戶有大筆現金會被誤認從商，才會請他人取款。但法官認為李是提供自己郵局、銀行帳戶給他人匯款，辯解前後矛盾。