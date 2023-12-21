無保釋放詐團11人 更裁全押了

台南地院指出，參酌本案有其他案情仍待調查釐清，共犯間具有利害關係，有事實足認陳男等11人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁押禁見。圖／本報資料照 台南地檢署偵辦以泰達幣作為犯案工具的詐騙集團，十一月底在台北、台中等地逮捕成員十一人，扣得教戰手冊等證物，向台南地院聲請羈押，但法官裁定全部無保釋放；檢方提抗告，台南高分院本月一日廢棄原裁定，發回地院重新裁定，昨天均裁押禁見。

檢警獲報，民眾向某公司購買泰達幣存入其電子錢包，再轉入投資平台，投資款項卻要不回。專案小組數月追查，提出該集團加密貨幣金流分析報告，成員間通訊軟體對話提及人頭帳戶提款卡時，以詐欺集團行話「車」代稱，該公司如正派合法幣商公司，何以不使用公司帳戶，而須使用成員個人帳戶收款。

同時，上層以通訊軟體傳送群組成員應對檢警詢問的教戰守則外，還提醒涉案成員「你們誰的筆錄有一點差錯，就會搞得全部人進地檢署…」。專案小組認為蒐證齊全，且認集團成員涉嫌重大，有串供之虞，上月廿二日向法院聲押十一人。

台南地院當時裁定指出，被害人向該公司購買泰達幣，無法排除該集團以「三角詐欺」方式間接欲詐取款項可能。且認該加密貨幣金流分析報告，仍難證明被害人購買的泰達幣來源，是詐欺集團的電子錢包。

檢察官提起抗告，台南高分院本月一日廢棄原裁定，發回台南地院重新裁定。昨天十一人均經通知到庭，強制處分庭法官從上午到下午開庭審理。

台南地院指出，陳男等人否認犯罪，前後及相互間供述不一，更與卷內事證不符，陳男等人對本案案情重要事項有隱匿或有避重就輕之處。且參酌本案有其他案情仍待調查釐清，共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互為迴護的高度誘因，有事實足認陳男等人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，更裁十一人均裁押禁見。

台南地院說，經本次經驗，強制處分庭將盡速檢討，改進相關行政流程，制訂標準作業程序，彈性因應以後此類案件進行，減少外界疑慮。